日本打擊「牛郎店」詐財陷阱 新法嚴禁情感操弄逼客買酒

在東京歌舞伎町，一張宣傳「第一名」男公關的戶外看板，其標語已被黑色膠帶匆忙覆蓋。日本政府的新法規禁止此類浮誇的業績宣傳，旨在遏止牛郎店的惡性競爭與情感剝削。（法新社）

2025/07/31 10:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕在日本紙醉金迷的都會夜生活中，一種以販售浪漫為號召的「牛郎店」（Host clubs），正因其背後涉及的詐騙與性剝削，遭到當局的鐵腕整治。根據法新社的深入報導，這些衣著光鮮的男公關，正利用女性顧客的情感依賴，誘使其背負鉅額債務，甚至將她們推入性交易的火坑。

這些牛郎店的運作模式，是讓女客在甜言蜜語與虛假的親密感中，以極高的價格點購香檳等昂貴飲品。然而，這種建立在「偽戀愛」關係上的商業模式，如今已被法律盯上。日本國會已於今年六月通過新法，明令禁止利用女性的戀愛感情，來操縱其進行高額消費。

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在東京紅燈區歌舞伎町經營「Club J」的老闆雷諾（John Reno）坦言，近年來「詐騙型的牛郎越來越多」， 取締「並不令人意外」。他指出，如今的牛郎心態已變成「妳愛我就不要抱怨」，以此來剝削女性。官方數據也證實，2024年與牛郎店相關的報案數已飆升至約2800起。

非營利組織「救援中心」（Rescue Hub）負責人坂本新（Arata Sakamoto）分析，如今，愈來愈多受困貧窮與家暴的年輕女孩，將牛郎店視為逃避現實的庇護所。對她們而言，牛郎店成了「一個能接納她們的地方」，儘管這份接納是以金錢換來的。

除了新法規，當局的另一項鐵腕措施，是禁止店家在戶外看板上，宣傳旗下男公關的業績與人氣排名。警方認為，這些吹噓「第一名」的浮誇廣告，會加劇牛郎間的惡性競爭，迫使他們更不擇手段地榨取客戶。

這項禁令對業界造成了巨大的「士氣危機」，「Platina」的老闆塞納（Ran Sena）表示：「現在，他們連該為何奮鬥都不知道了。」儘管新法上路，相關團體仍呼籲政府應設置女性諮商與脫困機制，否則制度真空將讓這場改革功敗垂成。

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在東京歌舞伎町的一家牛郎店內，數名男公關正在等待客人上門。這個以販售浪漫與陪伴為號召的產業，如今正因其背後的情感剝削與債務陷阱，面臨日本政府的嚴厲整治。（法新社）

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