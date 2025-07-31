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    俄羅斯8.8強震撼動太平洋 美日警報降級、南美洲急疏散

    在巴拿馬的維拉克魯斯，1名漁夫於7月30日將他的船隻牢牢地繫在岸邊。因俄羅斯外海發生強烈地震，太平洋沿岸地區發布了海嘯警報，當地居民紛紛採取預防措施。（美聯社）

    在巴拿馬的維拉克魯斯，1名漁夫於7月30日將他的船隻牢牢地繫在岸邊。因俄羅斯外海發生強烈地震，太平洋沿岸地區發布了海嘯警報，當地居民紛紛採取預防措施。（美聯社）

    2025/07/31 10:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島外海7月30日發生規模8.8強烈地震，引發橫跨太平洋的災難性海嘯恐懼，但在衝擊日本與美國後，最壞的風險似乎已過；然而，新的警報卻迫使數千公里外的南美洲多國下令緊急疏散，關閉海灘。

    《美聯社》報導，地震發生後數小時的嚴峻警告，讓日本居民逃往屋頂避難，夏威夷遊客則被迫撤離海濱飯店，導致島上交通陷入癱瘓。這場強震勾起了人們對過去25年災難性海嘯的痛苦回憶，數百萬人被告知遠離海岸、尋求高地庇護。

    在對2011年海嘯引發核災仍記憶猶新的日本，太平洋沿岸城鎮的居民湧入疏散中心與山頂公園。在夏威夷檀香山，海嘯警報恰逢交通尖峰時段，車輛擠滿街道，動彈不得。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）稍後表示，對美國而言最壞的情況已過，夏威夷、阿拉斯加等地的海嘯警示已取消，但北加州部分地區仍維持勸告。

    然而，當北太平洋鬆一口氣時，威脅正轉向南美洲。智利對其大部分太平洋沿岸地區發布最高級別警報，並疏散數百人；哥倫比亞下令完全關閉並撤離海灘；厄瓜多則取消了加拉巴哥群島及沿海社區的課程。

    此次地震發生在環太平洋火山帶（Ring of Fire）上，震央距離堪察加首府堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克約120公里，是自2011年日本規模9.0強震以來，記錄到的最強地震。俄羅斯科學院指出，海嘯波在半島人煙稀少的地區被記錄到，高度低於6公尺。

    專家警告，即使是數英尺高的海浪也可能構成重大風險。奧勒岡大學地震科學中心主任梅爾加（Diego Melgar）表示：「3英尺高的水牆可能綿延數百英里，足以輕易淹沒內陸數個街區。」

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