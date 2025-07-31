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    為何史上最大地震之一 沒引發毀滅性海嘯？ 答案是這兩個！

    美國地質調查局海嘯科學家伍德（Nathan Wood）表示，較遠地區因海嘯能量減弱，所以受到傷害較小。（擷自美國地質調查局官網）

    美國地質調查局海嘯科學家伍德（Nathan Wood）表示，較遠地區因海嘯能量減弱，所以受到傷害較小。（擷自美國地質調查局官網）

    2025/07/31 10:40

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島30日發生規模8.8強震，為全球大片地區帶來潛在海嘯危險。令人意外的是，這場史上最大地震之一，沒引發毀滅性海嘯，造成災難性損害。對此專家解釋，主要原因是海嘯能量消散，和能量焦點沒直接指向某些地區海岸線。

    根據《洛杉磯時報》報導，俄羅斯境外從未出現超過約3公尺高的海浪。俄羅斯官方沒接到死亡報告，損失似乎很有限。其他受災國家，同樣未遭受致命海嘯襲擊。

    美國地質調查局海嘯科學家伍德（Nathan Wood）表示，較遠地區因海嘯能量減弱，所以受到傷害較小。

    堪察加半島附近震央地區確實遭受海嘯影響，但該地區人口稀少。關於較遠地區，初步建模表明，海嘯能量被引導到大約在阿拉斯加和夏威夷之間的太平洋，在襲擊較遠地區前有時間減弱。

    伍德指出，當海嘯到達美國西海岸，例如加州、俄勒岡州時，很多能量已消散。

    阿拉斯加國家海嘯預警中心海嘯預警協調員斯奈德（Dave Snider）聲稱，現在評估海嘯造成損失可能還為時過早，但他也認同海嘯可能沒有想像中嚴重。

    史奈德解釋，地震震級很重要，但更重要的是有多少海水流動，以及能量指向海岸線的方向。他說，海嘯能量焦點沒有直接指向某地海岸線，那影響可能非常有限，加州海岸線就符合此情況。

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