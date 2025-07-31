安哥拉燃料抗議引發暴力衝突 釀22死逾千人被捕

安哥拉抗議活動引發暴力事件，造成至少22人死亡和1200多人被捕。圖為民眾經過遭洗劫超市。（法新社）

2025/07/31 10:29

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕安哥拉總統洛倫索（João Lourenço）辦公室昨（30）日表示，本週安哥拉因政府決定提高燃料價格而爆發抗議活動，最終引發暴力衝突，造成至少22人死亡和1200多人被捕。

根據《美聯社》報導，洛倫索辦公室除了在聲明中公佈死亡人數外，還指出在28日開始的2天暴力事件中，另有197人受傷，暴力事件從首都羅安達（Luanda）蔓延到至少6個省份。

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安哥拉是個石油資源豐富的非洲大西洋沿岸國家，自1975年脫離葡萄牙獨立後，安哥拉人民解放運動黨已執政50年。安哥拉政府本月初宣布，取消柴油補貼，將柴油價格提高30%以上，導致安哥拉人常用的小型巴士計程車（minibus taxis）票價上漲高達50%。

洛倫索辦公室聲稱，由於不滿的民眾引發騷亂，導致數十家商店被洗劫，和車輛遭損壞。辦公室強調，因騷亂產生不安氛圍，軍隊被派去維持秩序。

值得注意的是，安哥拉2週前首次爆發反對物價上漲抗議活動時，人權觀察組織指責警方對一場和平示威過度使用武力。該組織說，警方在示威活動中發射催淚瓦斯和橡皮子彈，還襲擊抗議者。另外安哥拉當局經常被指責嚴厲鎮壓抗議活動，以壓制異議。

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