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    嫌打太慢！美國男打高爾夫爆氣毆打球友 被控加重傷害罪

    美國佛羅里達州一座高爾夫球場日前傳出暴力事故，一名39歲男子疑因前組球友打太慢，當場爆怒出手毆打對方，導致對方臉部受傷，血流不止。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    美國佛羅里達州一座高爾夫球場日前傳出暴力事故，一名39歲男子疑因前組球友打太慢，當場爆怒出手毆打對方，導致對方臉部受傷，血流不止。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    2025/07/31 11:21

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一座高爾夫球場日前傳出暴力事故，一名39歲男子疑因前組球友打太慢，當場爆怒出手毆打對方，導致對方臉部受傷，血流不止，當地警方已將涉案男子逮捕，並依加重傷害罪起訴。

    根據外媒報導，奧西歐拉郡治安官辦公室表示，39歲休斯（Jason Hughes）上月赴基西米（Kissimmee）一處高爾夫球場打球，他在球場上多次催促前方球組加快速度，並對其中1名球員出言不遜。據警方調查，當休斯看到對方在果嶺上與同伴聊天時，情緒失控衝上前毆打對方，導致受害者男子疑臉部血流不止、全身瘀青。

    雙方友人急忙上前拉開2人，休斯隨即搭高爾夫球車逃離現場，事後由友人將傷者送醫，警方獲報到場後，依據球場監視器畫面、刷卡訂位紀錄追查出休斯身分，並於24日將他逮捕並送往奧西歐拉郡拘留所。

    據了解，男嫌休斯被指控加重傷害罪，法官裁定2500美元（約新台幣7萬元）保釋金，同時禁止他在任何對外開放的公立球場打球，下場開庭時間尚未公布。

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