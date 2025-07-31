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    洛杉磯飯店員工最低時薪提升至30美元 業者、工會槓上了

    飯店工會成員在洛杉磯市中心洲際酒店（Intercontinental Hotel）外舉行罷工集會，抗議業主阻撓提高時薪至30美元的法案。（美聯社）

    飯店工會成員在洛杉磯市中心洲際酒店（Intercontinental Hotel）外舉行罷工集會，抗議業主阻撓提高時薪至30美元的法案。（美聯社）

    2025/07/31 10:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，在洛杉磯市為迎接2026年世界盃與2028年奧運的觀光熱潮做準備之際，一項旨在將飯店員工最低時薪提升至30美元（約新台幣895元）的新法，已引爆工會與飯店業主的激烈衝突。

    由洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）於5月27日簽署的法案規定，擁有超過60間客房的飯店，必須從今年7月起支付員工至少25美元時薪，並在2028年奧運前提升至30美元。支持者認為，法案早該通過，因為在洛杉磯郡，一個成年人僅維持基本開銷就需要每小時約28美元的收入。

    然而，商界領袖警告，此舉可能重創該市的觀光經濟。美國飯店業協會（American Hotel & Lodging Association）執行長邁埃塔（Rosanna Maietta）痛批該計畫是「經濟災難」，認為它將壓縮利潤、推高房價，並對依賴觀光的餐飲、活動場館與小企業造成連鎖衝擊。

    法案通過後，一個由飯店和旅遊團體組成的聯盟迅速收集了超過10萬份簽名，成功發起公民複決（voter referendum），迫使該法案暫停執行。洛杉磯市書記官已於7月23日確認連署有效，複決投票可能在2026年6月舉行。目前，工會正對連署過程的合法性提起法律訴訟，使薪資之爭轉入法庭。

    加州其他行業的經驗或許能作為前鑑。2024年，加州將大型連鎖快餐店員工時薪提高至20美元，近期一項研究指出，此舉已導致全州減少了1.8萬個工作機會。墨西哥連鎖燒烤店Rubio's更因此申請破產保護，並關閉了48家分店。

    儘管加州最低時薪目前為16.5美元，但其經濟量體近期已超越日本，成為全球第四大。

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