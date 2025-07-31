川普面試四星上將破先例 引發軍隊政治化爭議

美國總統川普（右）29日抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地，與空軍第89聯隊副指揮官唐布羅克（左）交談。（美聯社）

2025/07/31 08:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕白宮證實，美國總統川普已打破慣例，親自會晤晉升四星上將的人選。美聯社報導，此舉已引發外界對軍方高層恐遭政治化的深層憂慮。

白宮助理新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示，川普此舉是為確保美軍是史上最偉大、最致命的戰鬥部隊，他要親自確認將領提名人是「戰士優先，而非官僚」。

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然而，這種面試是史無前例的作法。川普過往並非總是尊重軍隊應與黨派政治劃清界線的悠久傳統，此舉也因此加劇了外界對軍隊政治化的擔憂。今年六月，川普便曾不顧加州州長紐森（Gavin Newsom）反對，動員國民警衛隊與陸戰隊進入洛杉磯。隨後，他更在布拉格堡（Fort Bragg）舉行競選式集會，在穿著制服的士兵面前批評前總統拜登等民主黨人，引發外界質疑他將軍隊當作政治道具。

四星上將為美國各軍種指揮體系中的最高層級，其人事安排向來備受矚目，並被視為軍文關係的重要指標。不過，川普的作法也獲得部分共和黨人支持。身為陸軍退伍軍人及參議院軍事委員會成員的阿肯色州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton），便稱之為「非常受歡迎的改革」。他讚揚川普總統與國防部長赫格塞斯對待這些職務的嚴肅態度。

最先披露此事的《紐約時報》報導，這項作法正是由赫格塞斯所發起。

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