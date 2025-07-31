加拿大9月將承認巴勒斯坦國 以色列怒轟：獎勵哈瑪斯

加拿大總理卡尼週三宣布，加國將在9月的聯合國大會上承認巴勒斯坦國。（法新社）

2025/07/31 08:41

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）當地時間週三（30日）宣布，加拿大將在9月的聯合國大會（General Assembly）上承認巴勒斯坦國。隨著加薩人道危機加劇，此舉無疑為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其政府帶來更大壓力。

據《路透》報導，卡尼週三表示，「我們正與其他國家合作，維持兩國方案（two-state solution）的可能性，避免讓當地的死亡、人命的損失、屯墾區的擴張、土地的徵用等，發展至無法實現這一方案的程度」。

請繼續往下閱讀...

卡尼告訴記者，這項計畫的前提是巴勒斯坦權力機構實施改革，包括承諾革新治理方式、於2026年舉行大選，且巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）「不能參與其中」。

除加拿大之外，法國、英國日前也宣布將於9月承認巴勒斯坦國，3國將成為七大工業國集團（G7）中率先採取此舉的國家。

以色列隨即發出聲明，「拒絕」加拿大上述舉措，強調「加拿大政府此時的立場變化是對哈瑪斯的獎勵，並損害了實現加薩停火、釋放人質框架的努力」。

與此同時，1名不具名的白宮官員指出，「正如總統（美國總統川普）所說，如果他承認巴勒斯坦國，就等同在獎勵哈瑪斯，而他認為哈瑪斯不應該得到獎勵。所以他不會這麼做。川普總統目前的重點是讓（加薩）人民吃得飽」。

另1名美國官員透露，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）將於當地時間週四（31日）前往以色列，討論解決加薩局勢的下一步措施。川普本週稍早表示，他預計在加薩地區設立糧食中心，為更多居民提供食物。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法