南韓前第一夫人戴假貨出席北約峰會 特檢組調查追查是否調包

2022年6月29日，金建希出席北約峰會期間，在馬德里舉行的韓僑晚宴活動上，佩戴正品要價約132.8萬台幣的梵克雅寶雪花吊墜項鍊。（歐新社檔案照）

2025/07/31 06:20

〔國際新聞中心／綜合報導〕調查南韓前第一夫人金建希貪腐案的特別檢察組29日指出，從金建希兄長的岳母家中查扣的1條「梵克雅寶」（Van Cleef & Arpels）項鍊，經鑑定為仿冒品。

2022年6月29日，金建希出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會期間，在馬德里舉行的韓僑晚宴活動上，曾佩戴這條項鍊。當時，由於梵克雅寶項鍊的正品市價高達6200萬韓元（約132.8萬台幣），南韓國內一度出現質疑前總統尹錫悅財產申報不實的輿論。

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南韓「中央日報」30日報導，金建希貪腐案特別檢察官閔重基表示，從金建希55歲兄長金振宇（譯音）的岳母韓某住處，查扣的梵克雅寶「雪花吊墜」項鍊，經鑑定為山寨貨。

報導指出，最近特檢組經由梵克雅寶專賣店鑑定，確認該條項鍊為仿冒品。據稱該條項鍊缺少正品應有的唯一序號。

金建希在該條項鍊被扣押後聲稱，該項鍊為尹錫悅當選總統前購買的仿品。根據現行「商標法」，無法對購買假貨者予以處罰。

特檢組雖確認該條項鍊為仿品，但仍在調查過去3年是否存在所謂「真品調包」，即銷毀證據的可能性。特檢組懷疑，金建希兄長將真品藏匿在其他地方，將仿品放在岳母韓某家中。特檢組已從金某親屬處獲得證詞，指稱在去年12月3日宣布緊急戒嚴後，金某將項鍊等物品轉移到韓某家中。

而出席特檢組調查的金某則聲稱，將仿品轉移到韓某住家的理由，是因為自家正在進行室內裝修。特檢組今後將重點調查梵克雅寶項鍊真品的下落。

關於梵克雅寶項鍊的爭議，最早在2022年8月被提出。根據「公職人員倫理法」，單件價值超過500萬韓元（約10.7萬台幣）的珠寶，必須進行財產申報，但尹錫悅在大選期間及就任後，從未申報過該條項鍊。

對此，當時在野的共同民主黨以財產申報遺漏為由，違反「公職選舉法」中「虛假事實公示罪」嫌疑檢舉尹錫悅。當時金建希聲稱，項鍊是在當地「借用」，因此沒有財產申報問題。但到了今年5月，金建希在向檢方提交的書面陳述中，又改口稱該項鍊為仿品。

梵克雅寶項鍊疑雲還扯出另一起涉嫌非法關說的案件。前統一教世界總部負責人尹某，涉嫌將價值約6000萬韓元（約128.5萬台幣）的「格拉夫」（GRAFF）項鍊，轉交給「建進法師」全成培，聲稱「別再借了，直接讓金女士佩戴吧」。

特檢組懷疑，統一教贈送格拉夫項鍊及2只價值約2000萬韓元（約42.8萬台幣）的香奈兒包，是為了向金建希關說請託，企圖推進統一教柬埔寨政府開發援助（ODA）等相關計畫。

對此，共同民主黨強烈批評金建希。國會發言人金賢貞29日發表聲明，指控金建希代表大韓民國出席北約會議，竟然佩戴借來的仿冒品出席，實在令人瞠目結舌，並強調若項鍊最終被證明為真品，應徹查項鍊來自何處，以及基於何種請託。為了逃避罪責而撒謊、令國家形象受損的行為，也必須一併重罰。

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