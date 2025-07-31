拉美毒梟混進烏克蘭志願軍 偷學無人機操作技術

拉丁美洲販毒集團成員滲透烏克蘭國際軍團，試圖獲取先進無人機操作訓練，日後在本國對抗敵對幫派及安全部隊時加以運用。（歐新社）

2025/07/31 06:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭反情報部門正在調查拉丁美洲販毒集團成員，滲透該國「國際軍團」（International Legion）的事件，這些毒梟試圖獲取先進無人機操作訓練，日後在本國對抗敵對幫派及安全部隊時加以運用。

美國「國防新聞」（Defense News）30日報導，今年夏初，烏克蘭安全局（SBU）接獲墨西哥國家情報中心警告，有墨西哥志願者加入烏克蘭外籍兵團，目的在於學習第一人稱視角（FPV）無人機操作技術，因而與軍事情報部門展開聯合調查。該調查現已擴大至哥倫比亞籍人士，引發烏克蘭無意間成為跨國犯罪組織訓練營的擔憂。

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法國媒體「情報在線」（Intelligence Online）29日率先披露此事。調查的焦點是國際軍團的若干西班牙語單位，尤其是活躍於頓內茨克與哈爾科夫地區的「Ethos」戰術小組。據報導，烏克蘭調查人員懷疑，部分墨西哥及哥倫比亞志願者刻意爭取進入無人機操作部隊，以便將所學技術帶回犯罪組織使用。

引人注目的案例之一，涉及1名使用化名「Águila-7」的墨西哥籍人士，他在2024年3月以偽造的薩爾瓦多證件，以人道志願者身分為掩護，在利維夫接受完整的無人機訓練，並因展現卓越技術能力而引起教官懷疑。

據報導，此人特別擅長電子戰反制措施及熱成像偵測規避技術。後續背景調查顯示，他可能與墨西哥精銳部隊「GAFE」有聯繫，而該部隊部分退役成員歷來曾轉投販毒集團，尤其是以殘暴著稱的「齊塔斯」（Zetas）組織。

這類滲透展現出非國家行為者異常高超的能力，嫌疑人利用假身分、偽造證件及空殼公司，協助其進入烏克蘭境內及軍事架構。情報分析人員已確認，拉丁美洲各地存在一個私營保全公司網絡，似乎負責協調這類滲透行動。

另有案例涉及前「哥倫比亞革命軍」（FARC）游擊隊員，他們以巴拿馬與委內瑞拉身分文件進入烏克蘭。至少3名前FARC戰士曾利用假證件進入國際軍團，據稱是由與販毒集團有關的實體協助安排。

這項發現凸顯烏克蘭在抵抗俄羅斯侵略的背景下，無意中成為現代不對稱作戰技術的頂級訓練基地。烏克蘭已開發出涵蓋無人機製造、戰術部署、電子戰抗性（electronic warfare resistance）及戰場即時協調的完整課程。巧合的是，這些能力正是犯罪組織渴求的倍增戰力手段。

墨西哥販毒集團已在本國境內對敵對幫派及安全部隊發動無人機攻擊，因此獲取烏克蘭戰場驗證的戰術，對區域安全構成重大威脅。

未具名的SBU官員對「情報在線」表示：「我們本著善意接納志願者，但現在必須承認，烏克蘭已成為FPV戰術全球傳播的平台。有些人來這裡學會如何用400美元的無人機殺人，然後將這項知識賣給出價最高的人。」

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