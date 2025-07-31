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    峇里島猴子搞「黑幫經濟」 搶劫手機、錢包「勒索食物」

    峇里島的猴群。示意圖。（美聯社檔案照）

    峇里島的猴群。示意圖。（美聯社檔案照）

    2025/07/31 00:18

    〔編譯管淑平／綜合報導〕位於懸崖上的烏魯瓦圖神廟（Uluwatu Temple），是印尼旅遊勝地峇里島著名景點，現在造訪這座神廟除了欣賞遼闊景致，還得提防猴子「勒索」：搶走你的財物，換水果贖金。

    《華爾街日報》28日報導，生活在烏魯瓦圖神廟附近的大約600隻長尾獼猴，被許多當地人視為神聖的守護者，但是根據靈長類研究人員觀察，這些猴子現在已會勒索食物的伎倆：先搶走遊客的手機、錢包或墨鏡，要以香蕉、紅毛丹等水果當贖金，才肯交還物品。

    加拿大萊斯布里奇大學的研究團隊，拍攝並分析數百小時這些猴子的影像，發現有些猴子甚至能區分出，對人類具有高價值的物件，例如智慧型手機和墨鏡等，以及人們不太重視的物品，如髮夾、帽子等。研究團隊說，這些靈長類具備了「前所未見的經濟決策機制」。

    這些猴子勒索事件多半需要被稱為Pawang的猴子管理員出面，替遊客「談判」，管理員亞莉安娜（Ketut Ariana）說，猴子每週從遊客那偷走數十件物品，平均1天就有5到10支手機被「綁架」。倫敦遊客漢姆（Jonathan Hammé）去年被猴子搶走墨鏡，美國肯塔基州的尤特莉（Taylor Utley）也遭遇過同樣情況，一隻猴子從她手中搶走手機，管理員丟給猴子一袋又一袋水果，最後猴子因為手忙不過來，才放下手機，她說，「我太驚訝了，這就像猴子的犯罪集團」。

    至於猴群是從何時、怎麼開始勒索伎倆，有不同說法，一說本來是對來神廟祭祀的人下手偷珠寶，一說是廟方禁止遊客餵食猴子後，牠們就開始搶人財物。為了遏止勒索事件，廟方嘗試過錯開餵食時間、提供不同食物等方式，但是成效有限。

    實例顯示，這些猴子也會為了好玩搶人物品。撰文的《華爾街日報》記者今年稍早在當地被猴子搶走手機，經過多名管理員與猴子「貓捉老鼠」一個多小時後，拿回已破損的手機，之後發現，手機裡有幾張猴子拍的照片。

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