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    札克伯格開10億美元挖角 AI科技人懶得理

    Meta公司創辦人札克伯格開出高達10億美元薪資挖角新創公司AI人才，竟然無人心動。（路透檔案照）

    Meta公司創辦人札克伯格開出高達10億美元薪資挖角新創公司AI人才，竟然無人心動。（路透檔案照）

    2025/07/30 23:42

    〔國際新聞中心 ／綜合報導〕根據美國《連線》（Wired）雜誌報導，一名科技人才拒絕了Meta公司創辦人札克伯格旗下人工智慧（AI）部門的招聘邀請，即便開出的薪資價值高達10億美元（約298億台幣）。這反映出矽谷科技巨頭間日益激烈的頂尖人才爭奪戰。

    報導說，札克伯格領導的Meta公司，曾向總部位於舊金山的AI新創公司「思考機器」（Thinking Machines）多名研究人員提出高額薪資方案。其中一名研究員的方案據稱在數年內累計可達10億美元；另有數名研究員則獲提供為期4年、總值介於2億至5億美元合約。大多數方案均包含首年即授予5000萬至1億美元的獎勵。

    然而目前該新創公司尚無任何員工接受Meta的挖角。還沒有推出過產品的「思考機器」上個月成功募資20億美元，公司估值達到120億美元，展現其可觀潛力。對此，Meta發言人僅承認曾向「思考機器」少數員工提出聘用邀請，並表示「雖然的確有一筆金額較高方案，但相關細節與報導不符」。

    「思考機器」由36歲的穆拉蒂（Mira Murati）創立。她曾任OpenAI高階主管，自創立公司以來，已成為科技界最具影響力的女性領袖之一。

    根據英國每日電訊報指出，全球科技巨頭間愈演愈烈的AI軍備競賽，促成這波驚人的薪資。為爭取頂尖AI科學家與工程師，各公司紛紛開出天價薪資，以強化自身技術實力。OpenAI執行長奧特曼曾透露，Meta向其團隊成員提出高達1億美元的挖角方案。

    預期AI技術將迅速改變經濟與社會結構，札克伯格親自領導Meta的招募行動，目標是搶先開發出更強大的AI工具。為支持此戰略，Meta已投入數百億美元建設AI資料中心，用於開發更先進的機器學習技術。之前，因為對Meta內部工程團隊的進展不滿，札克伯格又另外招募約50名頂尖研究員，組建名為「超級智慧」的實驗室。

    今年6月，札克伯格還以143億美元收購AI新創公司「Scale AI」49%股權，挖角該公司創辦人汪滔（Alexandr Wang）領導的新團隊，展現其在AI領域的決心。

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