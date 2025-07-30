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    印度女子遭狗突襲猛咬 慘叫倒地「死咬15秒」影片曝光

    女子散步時突遭哈士奇撲咬倒地，手部遭咬至少15秒。。（擷取自X@ndtv）

    女子散步時突遭哈士奇撲咬倒地，手部遭咬至少15秒。。（擷取自X@ndtv）

    2025/07/30 23:25

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度北方城市古爾岡（Gurugram）一名女子與友人散步時，遭一隻牽繩哈士奇突襲猛咬手部，痛苦倒地掙扎，場面驚悚。

    根據《NDTV》報導，事發地點在古爾岡高爾夫球道區一處高級住宅社區。影片中可見，一名女子與友人沿人行道邊走邊談，迎面而來的另一名女子牽著一隻哈士奇。就在兩方交錯時，哈士奇突然竄起猛咬該女子手部，將她撲倒在地，任憑飼主拉繩、友人踢打，仍死咬不放。

    根據畫面，哈士奇整整咬住女子手部約15秒，女子痛苦哀嚎，直到被強行拉開才結束這場驚魂記。事後，該名女子由同伴攙扶起身，畫面震驚印度網友，呼籲對寵物飼養加強管理。

    本案格外引人關注，是因為施襲者是家犬而非流浪狗。報導指出，近來德里與鄰近地區頻傳犬隻傷人事件，從流浪犬到寵物犬皆有，甚至已有民眾因被流浪狗群攻致死，導致晨間運動者心生恐懼。

    近期全印度正掀起流浪狗治理爭議，不僅多個住宅區要求嚴管犬隻出入規範，印度最高法院也已介入此議題。國會議員奇達姆巴蘭（Karti Chidambaram）更公開呼籲總理莫迪設立「全國犬隻治理小組」，以因應民眾的安全憂慮。

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