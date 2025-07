印度女子遭狗突襲猛咬 慘叫倒地「死咬15秒」影片曝光

2025/07/30 23:25

〔即時新聞/綜合報導〕印度北方城市古爾岡(Gurugram)一名女子與友人散步時,遭一隻牽繩哈士奇突襲猛咬手部,痛苦倒地掙扎,場面驚悚。

根據《NDTV》報導,事發地點在古爾岡高爾夫球道區一處高級住宅社區。影片中可見,一名女子與友人沿人行道邊走邊談,迎面而來的另一名女子牽著一隻哈士奇。就在兩方交錯時,哈士奇突然竄起猛咬該女子手部,將她撲倒在地,任憑飼主拉繩、友人踢打,仍死咬不放。

根據畫面,哈士奇整整咬住女子手部約15秒,女子痛苦哀嚎,直到被強行拉開才結束這場驚魂記。事後,該名女子由同伴攙扶起身,畫面震驚印度網友,呼籲對寵物飼養加強管理。

本案格外引人關注,是因為施襲者是家犬而非流浪狗。報導指出,近來德里與鄰近地區頻傳犬隻傷人事件,從流浪犬到寵物犬皆有,甚至已有民眾因被流浪狗群攻致死,導致晨間運動者心生恐懼。

近期全印度正掀起流浪狗治理爭議,不僅多個住宅區要求嚴管犬隻出入規範,印度最高法院也已介入此議題。國會議員奇達姆巴蘭(Karti Chidambaram)更公開呼籲總理莫迪設立「全國犬隻治理小組」,以因應民眾的安全憂慮。

