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    西班牙用華為設備儲存監聽紀錄 挨轟會害歐盟洩漏機密情報

    專家警告，西班牙決定使用中國華為的伺服器儲存司法監聽紀錄，這將使歐盟面臨安全風險，並破壞歐盟的新數位戰略。（路透）

    專家警告，西班牙決定使用中國華為的伺服器儲存司法監聽紀錄，這將使歐盟面臨安全風險，並破壞歐盟的新數位戰略。（路透）

    2025/07/30 22:00

    〔編譯盧永山／綜合報導〕專家警告，西班牙決定使用中國華為（Huawei）的伺服器儲存司法監聽紀錄，這將使歐盟面臨安全風險，並破壞歐盟的新數位戰略，並使美國質疑其與西班牙的情報分享計畫。

    綜合政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版、《日經新聞》報導，西班牙內政部7月中旬與華為簽訂一份總值1230萬歐元（新台幣4.2億元）的合約，用華為的OceanStor 6800 V5伺服器，管理和儲存西班牙執法和情報機構獲司法授權的監聽紀錄。

    墨卡托（Mercator）中國研究中心高級分析師赫麥迪（Antonia Hmaidi）表示：「其他歐盟國家與西班牙共享情報。因此他們的一些監聽紀錄也可能儲存在這個伺服器中。」

    赫麥迪說，由於該儲存系統不需要連網，因此遭駭客攻擊的風險相對較低，但因華為員工將操作和管理這些設備，因此將能存取西班牙的監聽紀錄。

    對此，西班牙內政部發言人表示，該部相信這份合約遵守國家加密中心建立的網路安全規定，這筆交易不會構成安全風險。華為發言人則說，該公司無法存取客戶數據，其硬體中儲存的所有資料均屬於客戶，並由客戶獨自支配。

    但歐盟和美國的官員與分析師均警告，這份合約確實構成風險。美國聯邦眾議員情報委員會主席克勞福德（Rick Crawford）和聯邦參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）7月17日共同致函美國國家情報總監加巴德，敦促她重新審查與西方牙的情報共享，以確保機密不會外洩給中國共產黨。

    他們在一份聲明中表示：「美國政府應確保與西班牙政府共享的任何訊息都經過刪減，刪除那些不該與中國共產黨共享的細節。」

    華為一直視歐洲多國政府鎖定的目標。自2020年以來，歐盟一直敦促成員國實施其「5G工具箱」，這套措施旨在限制或排除華為及其他高風險供應商進入他們的5G網路。歐盟執委會預估，目前僅包括瑞典、德國和法國等10個成員國完全執行5G工具箱，其他成員國僅部分執行或完全沒執行。

    赫麥迪表示，儘管中國供應商被排除在西班牙的5G核心網路之外，但西班牙政府一直不願將該公司列為不值得信任的供應商，並繼續依賴華為為該國建設5G無線存取網路。

    德國綠黨國會議員吉斯（Alexandra Geese）表示，在情報和執法等領域依賴非歐盟供應商，將創造危險的依賴，導致歐洲暴露於外國干預中。

    歐盟執委會技術主權事務發言人雷尼爾（Thomas Regnier）發布聲明表示，歐盟5G網路和資料的安全至關緊要，「我們評估認為，華為的風險明顯高於其他5G供應商，若不迅速採取行動，整個歐盟將面臨顯著的風險」。

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