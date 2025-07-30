73年來最強地震！俄堪察加半島未來恐出現規模7.5餘震

由俄國遠東薩哈林州政府於7月30日發布的照片顯示，千島群島之一的幌筵島受海嘯襲擊，4公尺高的海浪深入陸地200公尺，淹沒了港口與一家魚類加工廠，迫使該鎮進入緊急狀態。（法新社）

2025/07/30 21:47

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯遠東地區當地時間30日上午11時24分（台灣時間上午7時24分），堪察加半島近海發生規模8.8強烈地震，震央位於行政中心彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東約119公里處。地震隨即引發海嘯，當地政府迅速發布警報並展開大規模疏散，所幸目前未傳出人員死亡，海嘯警報也在逾11個小時後解除。

俄羅斯緊急情況部門指出，海嘯造成的財產損失相對輕微，包括港口設施被淹、機場天花板坍塌、一間幼兒園受損等。緊急部門稱無人受傷，但地方官員表示有數人受到輕傷，都無生命危險。堪察加地區緊急事務部長勒貝迪夫（Sergei Lebedev）說，受損的幼兒園當時正在整修且無兒童在場，因此未造成傷亡，但部分地區記錄到浪高達3、4公尺海嘯，呼籲民眾遠離海岸線。地方官員指出，全面評估損害仍需約1週時間。

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紐約時報引述國際傳真社報導，位於堪察加半島以南的薩哈林州（Sakhalin）州長利馬連科（Valery Limarenko）宣布，鄰近千島群島之一的幌筵島（Paramushir）北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）進入緊急狀態。該鎮2400名居民已在海嘯抵達前全數撤離至高地。當地官員表示，共有4波海嘯襲擊該鎮，最高浪高達4公尺，海水深入內陸達200公尺，淹沒了港口與一家魚類加工廠，並沖走部分船隻。

俄羅斯國家電視台播出的畫面顯示，巨大的海浪席捲沿海城鎮，將建築物與殘骸捲入海中。俄羅斯地理學會一支探險隊當時正在附近舒姆舒島（Shumshu）露營，海嘯瞬間摧毀帳篷與所有裝備。隊員向媒體描述，他們當時只能在濕滑草地和濃霧中拚命往高處跑，所有物品都被沖散，所幸全員迅速撤離，僅財物損失，無人受傷。

俄國遠東地震監測機構指出，此次地震是該區域自1952年以來最強的一次，並警告「強烈餘震活動正在進行中」，未來可能出現規模高達7.5餘震。堪察加地區為深入太平洋的一座巨大半島，位於環太平洋「火環帶」上，也是俄羅斯最偏遠的地區之一；當地自然景觀壯麗、漁產豐富且擁有超過100座活火山，但人口稀少，面積雖與瑞典相當，卻僅居住29萬人。當局已關閉堪察加半島南端的火山公園與登山步道5天。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，幸虧所有預警系統運作正常，加上相關部門反應迅速，有效避免了更大災難。

經過逾11小時警戒，堪察加緊急部門晚間正式宣布解除海嘯警報。目前救援與清理工作持續進行中，專家提醒民眾仍需保持警戒，注意餘震與相關風險。

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