川普高舉關稅大棒調停泰柬 在中國後院搶走北京鋒頭

泰國國旗和關稅、川普示意圖。（路透）

2025/07/30 21:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普在泰國與柬埔寨爆發邊境武裝衝突後，以關稅為籌碼，力促兩國在衝突5天後停火。彭博29日報導，這一點凸顯川普願意用貿易戰這根大棒，結束地緣政治衝突，同時在中國後院搶走中國的鋒頭。

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet），28日在馬來西亞會談，簽署停火協議後，兩人在談話中都感謝川普；儘管中國也派代表見證這場會談，但是與美國相比低調得多，也未以經濟上可能的損害為促和籌碼，中國的作法符合其僅促成談判、避免介入衝突的整體態度，但是如此使川普得以為阻止流血衝突居功。

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泰國朱拉隆功大學政治學教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）指出，「川普將視此為一項勝利，他希望被視為和平締造者」，而美中都出席該場會談，「賦予這場會談的平衡性、正當性和實質的支持性」。

對泰、柬兩國來說，這場會談牽涉到的是高達36％的關稅。就在幾天前，川普以進入美國市場這張籌碼，力促兩國結束衝突，否則8月1日起對兩國實施高關稅。

彭博報導指出，川普和中國國家主席習近平對這場衝突的回應之不同，凸顯兩人對於大國與世界交往方式的看法差異，川普一心要重塑貿易關係，並以切斷進入全球最富裕消費市場為籌碼；中國的不干預他國事務原則，意味著長期以來避免捲入境外紛爭，這一點讓北京得以以此在「全球南方」（Global South）國家，和華府有所區別。

東南亞國家一直力圖在經濟、安全關係上，在美、中兩國之間取得平衡，同時透過東協維持區域自主性。中國是泰、柬兩國的最大貿易夥伴，美國居次；曼谷和金邊目前都對美國各有約440億美元和120億美元的貿易順差，這正是川普想要逆轉的貿易關係。

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