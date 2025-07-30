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    日本無人潛航器成功下潛8千米深海 可望投入「海溝大地震」調查

    JAMSTEC無人潛航器「浦島號」。（圖翻攝自JAMSTEC官網）

    JAMSTEC無人潛航器「浦島號」。（圖翻攝自JAMSTEC官網）

    2025/07/30 23:47

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）週三（30日）宣布，無人潛航器「浦島號」（うらしま）經改造，近日試航下潛到8000公尺深海，未來可望投入探查被專家認為有巨大地震風險的日本海溝地形。

    綜合日媒報導，浦島號原本用於繪製水深3500公尺內的海底精密地形圖，經過耐壓性改造，已經能下潛到更深的水域。本月21日，JAMSTEC在西太平洋伊豆-小笠原海溝（Izu-Ogasawara Trench）測試，新浦島號成功下潛到8015.8公尺深，機體沒有出現任何問題。搭載新浦島號的母船橫須賀號週三完成任務，駛回JAMSTEC位在神奈川縣橫須賀市的總部。

    據悉，這次試航創下日本國產自主水下載具（AUV）最深下潛紀錄，這次的成功意味著未來能夠探索日本98％的專屬經濟海域；除此之外，JAMSTEC也證實新浦島號可以在7200到7500公尺這個深度持續執行24小時的探測任務。新浦島號除了原本的繪製高精度海底地形圖任務，未來也將投入地震調查，包括令人擔憂可能發生巨大地震的日本海溝在內，預計最快明年正式運作。

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