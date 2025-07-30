沉迷NTR！南韓最大在野黨幹部逼妻與陌生男啪啪 還偷拍PO網

南韓國民力量黨有地方幹部被踢爆沉迷「NTR」，強迫妻子與其他男性發生性關係，還偷拍散布。（情境照）

2025/07/30 20:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政壇又爆醜聞！與現任總統李在明所屬政黨共同民主黨並列為韓國兩大主要政治陣營的國民力量黨，近日被媒體踢爆有地方幹部沉迷「NTR」，強迫妻子與其他男性發生性關係並偷拍散布，全國譁然。該名幹部眼看東窗事發，迅速提出辭去黨職獲准。

綜合韓媒引述大田廣域市警方近日對外披露的消息報導，國民力量黨大田市黨部的重要幹部A某，在社群媒體上傳數百部非法拍攝的性影像，女主角竟然是他的妻子。A某妻指控，她與丈夫於2010年結婚，育有數名子女，但這10多年來她飽受丈夫性剝削，丈夫在她不知情的狀況下，在網上發布徵友訊息，強迫她與多名陌生男子發生性行為，然後偷拍下來放到網上販售營利，只要她有不從，就會遭受丈夫毒打。

A某妻說，去年10月，實在忍無可忍的她終於鼓起勇氣，向警方報案被家暴，法院隨即核發了保護令，同時A某妻也將丈夫惡行惡狀上報國民力量黨的高階黨公職，但都遲遲沒有收到回應。面對妻子舉報，A某否認所有指控，妻子在散播假消息，相關性影像都是妻子同意拍攝和發布的，他沒有強迫妻子與他人上床，更沒有毆打妻子這種事發生。目前警方正在調查並進一步核實這對夫妻各自提供的證據，但警方已經認定A某散布性影像確實構成犯罪。

這起事件曝光後，隨即引發南韓輿論撻伐，A某24日向國民力量黨大田市黨部遞交辭呈，黨部也在隔天（25日）召開會議，決議開除A某黨職，並就此事件造成社會紛擾，向廣大市民道歉。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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