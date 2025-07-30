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    川普準備動手！ 再警告普廷停火：只剩10天

    美國總統川普。（彭博）

    美國總統川普。（彭博）

    2025/07/30 18:26

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普29日再度警告俄羅斯總統普廷，在限期之內，與烏克蘭達成停火協議，川普說，他給俄國「從今天起10天」時間，否則美國就將祭出關稅等措施。

    川普結束蘇格蘭訪問行程，29日返回華府途中，在空軍一號專機上向記者說，「從今天起10天」，「（期限截止後）我們將實施關稅等措施，我不知道那是否會影響俄羅斯，因為他（普廷）顯然地大概想讓戰爭持續下去」。

    川普對普廷的最後通牒，原本為7月14日宣佈的50天、即到9月2日截止，當時川普揚言，若普廷未在期限內與烏國達成和平協議，他將對俄羅斯課徵100%關稅，其幕僚並表示，可能對向俄購買油氣的國家實施次級關稅，即次級制裁；川普28日將此期限縮短為10到12天，並說他對普廷「非常失望」。

    《路透》指出，過去多次談到和普廷關係良好的川普，現在對莫斯科拒絕同意停火，已愈加感到氣餒，最新的期限意味著，之前一直對追加制裁猶豫不前的川普，準備好要採取行動。

    川普對普廷定出的最新期限，截止時間為8月8日。川普28日在蘇格蘭就表示，「沒有理由等待，我們就是沒看到任何進展」，他說，若與烏國和談一直沒進展，他就將對俄國、以及俄國能源買家祭出制裁，即次級制裁。

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