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    只因「播中國國歌背對球場」 香港男大生「侮辱國歌罪」成立

    香港男大生遭控在播放中國國歌時轉身背向球場，法官宣布「侮辱國歌罪」成立。圖為五星旗。（資料照）

    香港男大生遭控在播放中國國歌時轉身背向球場，法官宣布「侮辱國歌罪」成立。圖為五星旗。（資料照）

    2025/07/30 21:51

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港19歲男大生去年6月6日足球世界盃亞洲區外圍賽香港對伊朗的賽事上，播放中國國歌時轉身背向球場，被警方控訴「侮辱國歌」。法院今天裁定罪名成立，下個月13日宣判。

    港媒《am730》報導，香港19歲學生劉本晞去年去看世界盃亞洲區外圍賽，遭警方錄影指控，香港大球場播放中國國歌時，他故意轉身背向球場，意圖貶損國家尊嚴。

    全案今天審理，法官依影片判定，當日劉本晞身穿香港隊球衣入場，明顯支持香港。法官認為，球場播放中國國歌時，球迷應在座位上坐向肅立，或至少面向能看到球員的螢幕。但劉男當下背向球場，且經判斷，其低頭的視線範圍只有座椅和後一排觀眾，沒有理由需要轉身，認為劉本晞的行為明顯表示不滿，在今日確定「侮辱國歌罪」成立。

    劉本晞的辯護律師求情說，他的行為比起改編國歌所屬輕微，且當下行為安靜而不涉及暴力，再者，現場人數眾多，如果沒有警方攝影，也不會有人特別注意到，希望法官可以考慮判處緩刑。

    據了解，目前該名學生獲准保釋，等待8月13日法院宣布最終刑責。

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