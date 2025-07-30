澳洲警電死失智婦免關 法院駁上訴：需450小時社區服務

澳洲前警員懷特（左）電擊95歲老婦諾蘭（右）致死。（圖取自Ｘ平台）

2025/07/30 18:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲一名前警察以電擊槍導致失智老婦死亡案件，再掀爭議。新南威爾斯州上訴法院7月30日駁回檢方要求將涉案警員關押的上訴，維持原判450小時社區服務。

美聯社報導，案件發生於2023年5月17日，95歲的諾蘭（Clare Nowland）患有失智症，當天手持牛排刀在養老院內行走，工作人員驚慌報警。當時35歲的警員懷特（Kristian White）到場，竟對步履蹣跚的諾蘭使用泰瑟電擊槍。諾蘭倒地撞擊頭部，一週後因腦出血在醫院不治。

請繼續往下閱讀...

懷特被控過失殺人，理論上最高可判25年，但今（2025）年3月僅被判社區服務，引發家屬與社會強烈不滿。檢察總長道林（Sally Dowling）以「量刑顯然不足」提起上訴，盼能推翻輕判。

不過，3名上訴法院法官一致認為，雖然原判確實「偏輕」，但仍屬審判法官合理裁量範圍，未達「明顯不足」的法律門檻，因此駁回上訴。

懷特未出庭，其律師未對外發言。代表家屬的律師蒂爾尼（Sam Tierney）表示，家屬會評估是否向最高法院上訴，但目前仍尊重法院決定。

這起事件在澳洲引發對警察使用武力與對待弱勢群體界線的廣泛爭議。

監視畫面顯示，諾蘭當時走路須靠助行器。（圖取自Supreme Court of NSＷ）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法