角力新戰場！美施壓停火未果 北京出手召泰柬會談

來自美國、日本與澳洲的武官與外交人員，7月30日現勘柬埔寨柏威夏省安色（An Ses）邊境口岸附近遭毀建物，監督柬泰停火協議執行情況。（法新社）

2025/07/30 17:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨的邊境衝突，正演變為一場美中在東南亞的角力新戰場。根據美聯社30日報導，在兩國先前由馬來西亞斡旋的停火協議墨跡未乾、雙方持續交火之際，中國已高調介入，於上海召集兩國代表舉行非正式會談，成功促使雙方「重申」停火承諾，凸顯北京在區域安全事務上日益增強的影響力。

這場由地雷事件引爆的衝突，自24日以來已造成至少41人死亡、超過26萬人流離失所。儘管在東協輪值主席國馬來西亞與美國的壓力下，雙方曾於週一達成「無條件」停火協議，但和平極為短暫。泰國外交部30日發表聲明，指控柬埔寨部隊公然違反協議、再度發動攻擊，毫無誠信可言。

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就在停火瀕臨破局之際，中國迅速扮起「和事老」的角色。中國外交部副部長孫衛東在上海與泰柬兩國代表會晤，會後中方聲明指出，泰柬雙方向中方重申停火共識，並對中國在緩和局勢中發揮的「積極作用」表示讚賞。

報導指出，諷刺的是，在數天前，促成首次停火的主要力量仍是東協與美國。美國總統川普曾致電柬埔寨總理韓馬內（Hun Manet）恭賀和平之舉，國務卿魯比歐也發表聲明，稱美國將與馬來西亞共同監督停火的落實。

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