海嘯到美國了！ 俄羅斯8.8強震第一波巨浪衝擊夏威夷

因俄羅斯遠東地區發生強震並引發海嘯警報，夏威夷歐胡島威基基（Waikiki）的阿拉威海港（Ala Wai Harbor）周邊，湧現大量試圖撤離的車潮。（法新社）

2025/07/30 17:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島外海的8.8強震，正引發一場橫掃太平洋的巨大海嘯，美國西岸與夏威夷已首當其衝。根據美國國家氣象局（NWS）的最新通報，由強震引發的首波海嘯已抵達夏威夷，其中歐胡島（Oahu）觀測到約1.2公尺高的浪高，當局已對沿海地區發布緊急疏散令。

英國廣播公司（BBC）報導，這場被視為近代史上最強烈的地震之一，觸發了環太平洋地區大規模的海嘯警報。美國本土西岸也難倖免，加州北部的蒙特雷（Monterey）等地，已觀測到海嘯抵達的跡象。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）更進一步對南太平洋的巴布亞紐幾內亞、索羅門群島等地，發布了海嘯威脅警報。

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面對這場跨越太平洋的災難，美國總統川普已向全國發表談話，敦促所有美國人對海嘯警報保持高度警戒。夏威夷州長葛林（Josh Green）也請求民眾，務必聽從疏散命令並保持冷靜，避免不必要的傷亡。

然而，在洛杉磯郡的曼哈頓海灘，民眾對海嘯警報的反應卻呈現兩極。有遊客在聽聞消息後，立刻帶著嚇哭的女兒拔腿就跑；但也有年輕的衝浪客，在接到母親的警告電話後，非但不離開，反而坐在車裡興奮地討論著要不要回去「衝一波海嘯」。

除了美國，日本受到的衝擊也極為嚴重。根據日本氣象廳的數據，高達1.3公尺的海嘯已抵達北部的岩手縣，全國已針對190萬人發布疏散指示。

報導指，這場源於俄羅斯外海的強震，如今正嚴峻地考驗著整個太平洋沿岸國家的防災應變能力。

在夏威夷歐胡島的阿拉威海港（Ala Wai Harbor），一艘船隻在海嘯警報發布後，駛離港口前往外海避難。（法新社）

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