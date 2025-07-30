荷蘭少女8年前墜樓疑案 馬來西亞高院下令重啟調查

馬來西亞高等法院29日下令警方重啟對荷蘭少女史密特死亡事件調查。（擷取自X@sebasdiekstra）

2025/07/30 16:58

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕馬來西亞高等法院29日下令警方重啟對荷蘭少女史密特（Ivana Smit）死亡事件調查，證實其家人對這起8年前案件調查失敗的指控。

根據《法新社》報導，法庭文件顯示，馬來西亞高等法院判給史密特母親超過110萬林吉特（約770萬台幣）賠償金，並認定警方2017年處理案件的方式存在「嚴重失誤」。

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法官羅贊（Roz Mawar Rozain）表示，案件從一開始就存在諸多調查錯誤，包括未能保存證據、對潛在犯罪現場處理不當，以及允許據稱在現場的一對夫婦離開馬來西亞。

羅贊在判決書中指出，18歲少女在可疑情況下死亡，本應引發最徹底專業的調查。但證據揭示一系列失誤和對正當程序的漠視。

史密特之死曾引起媒體關注，2017年她從吉隆坡一棟20層公寓墜樓身亡，當時她正與1名美國人及其哈薩克斯坦妻子狂歡。

最初警方裁定此案為自殺，但2019年馬來西亞高等法院根據屍檢報告推翻此一裁定，並認定「已知或未知人員」與史密特死亡有關。雖高等法院下令重新展開調查，但案件陷入停滯，沒有實質進展。

史密特母親2020年對4名被告提起民事訴訟，指控他們失職。被告包括調查人員、警方和馬來西亞政府。羅贊29日判被告需支付110萬林吉特賠償金，並強調保護人民生命和適當時候提供賠償是國家責任，而被告未能履行基本職責。

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