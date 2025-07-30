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    《華郵》揭密中國滲透 商業投資掩護監控帛琉美軍基地

    帛琉總統惠恕仁近日在公開演說中嚴詞警告，中資企業正透過灰色手段滲透該國關鍵戰略據點，恐危及美國與台灣的國家安全。（法新社資料照）

    帛琉總統惠恕仁近日在公開演說中嚴詞警告，中資企業正透過灰色手段滲透該國關鍵戰略據點，恐危及美國與台灣的國家安全。（法新社資料照）

    2025/07/30 16:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在美中於西太平洋展開激烈戰略競逐的同時，一場看不見的滲透戰爭，正在台灣的友邦帛琉上演。根據《華盛頓郵報》29日報導，中國正透過具爭議性的商業投資，悄悄地在帛琉多處美軍戰略設施旁，取得了關鍵的土地租賃權，引發美、帛、台3方官員的高度警覺。

    這場滲透的核心，鎖定了美軍為強化「第二島鏈」防禦而積極建設的設施。美軍明年將升級帛琉的主要港口馬拉卡爾港（Malakal Harbor），使其能停泊美國軍艦；同時，也在安加爾島（Angaur）等地，建設能偵測中國高超音-速飛彈的「戰術多任務超視距雷達」（TACMOR）系統。

    然而，《華郵》取得的情報文件顯示，中資企業已搶先一步，在港口、機場、雷達站等至少6處戰略要地附近，租賃了土地或興建飯店。例如，在能俯瞰馬拉卡爾港的山丘上，1間中資飯店正拔地而起，美帛官員擔憂其可能被用作電子監控站，蒐集美軍艦艇的聲紋信號。

    報導更進一步揭露，部分中資計畫與據稱和組織犯罪有關的團體有所牽連。其中，澳門黑幫頭目尹國駒（綽號「崩牙駒」），就曾計畫在2處美軍雷達站旁，租地興建賭場度假村。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）直言：「當你看到這些關聯，你就會開始懷疑，中國政府怎能說他們沒有與組織犯罪合作。」

    惠恕仁更透露，他2020年首度當選後，隨即接到中國大使的電話，對方提議以每年「100萬」中國遊客，來換取帛琉與台灣斷交。台灣駐帛琉大使黎倩儀也警告：「這不僅是帛琉的國安問題，更是台灣與美國的國安問題。若『決戰日』到來，中國將能切斷帛琉的電纜，啟動屋頂上的設備，盡其所能地拖延美國對中國侵略的反應。」

    面對北京「灰色地帶」的長期滲透，惠恕仁政府已展開反擊，將多名涉及可疑投資與犯罪活動的中國公民，列入不受歡迎名單並驅逐出境。他向美國總統川普喊話，希望能恢復並加強雙邊關係。「別切斷你的夥伴，」惠恕仁說：「我們正在第一線。」

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