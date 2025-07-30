俄羅斯10天內狂震逾400起！今8.8強震後又連晃60餘次 多規模5以上

堪察加半島7/30上午規模8.8強震後，截至下午4點半已連震至少60次。（圖翻攝自USGS網站）

2025/07/30 16:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東地區堪察加半島（Poluostrov Kamchatka）外海，今天（30日）上午7點多發生芮氏規模8.8強震，引發國際高度關注。美國地質調查局（USGS）指出，自本月20日堪察加外海發生1起規模7.3地震至今，已發生超過400起餘震；而今天上午超強主震發生後，截至下午4點40分，已連震62次！

台灣時間今日上午7點24分，俄國堪察加半島東部外海發生1起震源深度僅20.7公里的極淺層超強地震，美國地質調查局2度上修規模，從原本的規模8.0上修至規模8.7後，又上修到規模8.8，並列人類有紀錄以來歷史第6強震，俄羅斯、日本、台灣等國相繼發布海嘯警報或資訊，太平洋沿岸地區警戒。

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早在7月20日下午2點49分，堪察加半島最大城羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）外海發生規模7.4地震後，至今該地區已發生超過400起餘震。而今上午的規模8.8強震發生後，又連續發生數十起有感地震，據USGS統計，截至7月30日下午4點40分，該地區已發生至少連震62次，規模5以上多達54次，其中有2起餘震規模達6以上，分別發生在今上午8點09分和上午8點16分，規模6.9及規模6.3，震源深度都只有10公里的極淺層地震。

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