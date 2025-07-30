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    致死率超高！日本作家分享1張圖 看懂海嘯暗藏各種危害

    日本作家今（30）日上午分享1張圖，上面詳細顯示哪怕僅有1公尺高的海嘯，也暗中挾帶許多危害人體的物質。（圖擷取自社群平台「X」）

    日本作家今（30）日上午分享1張圖，上面詳細顯示哪怕僅有1公尺高的海嘯，也暗中挾帶許多危害人體的物質。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/07/30 18:43

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島今（30）日上午規模8.8強震，其威力引發巨大海嘯，讓日本氣象廳緊急發布海嘯警報，呼籲民眾在警報解除前，盡速遠離太平洋沿岸，前往高地避難。對此，有日本作家分享1張圖，上面詳細顯示哪怕僅有1公尺高的海嘯，也暗中挾帶許多危害人體的物質，致死率堪稱百分之百。

    綜合日媒報導，氣象廳在今日上午發布海嘯警報，預估國內各地的太平洋沿岸，最高會有3公尺的海嘯來襲，目前各地海岸已陸續有觀測到20到70公分海嘯抵達。氣象廳提醒，雖然這次震央距離日本較遠、海嘯高度不高，但民眾仍不可以掉以輕心、忽視其危險性，指出哪怕只有20公分的浪高，也能讓成年人難以行走，甚至被沖走。

    海嘯警報發布後，日本作家正木伸城也在社群平台X（原推特）發布1張圖片，為4年前一名繪師解釋「海嘯危害」的說明圖。從畫面顯示，世人以為的1公尺海嘯只是浪比較高的水波，然而實際上的海嘯有著厚實的水牆，水裡還會在暗中挾帶各種物品，一般人若不幸被捲入，不僅難以抵抗水壓強度，還可能被挾帶的物品狠狠撞傷。

    正木伸城在文中警告，大家千萬不要輕視海嘯，哪怕只有1公尺，它的威力也足以捲走一輛汽車，請住在沿海地區的居民，務必小心安全。貼文一出，吸引逾1000萬人次瀏覽，許多網友們也紛紛留言分下過去看過的海嘯危害圖，且無論哪張圖，都顯示出海嘯若到1公尺，加上水中的漂流物品，對成年人來說致死率極高。

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    許多網友們也紛紛留言分下過去看過的海嘯危害圖，且無論哪張圖，都顯示出海嘯若到1公尺，加上水中的漂流物品，對成年人來說致死率極高。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    許多網友們也紛紛留言分下過去看過的海嘯危害圖，且無論哪張圖，都顯示出海嘯若到1公尺，加上水中的漂流物品，對成年人來說致死率極高。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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