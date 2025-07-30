照片曝光！日本女開車躲海嘯 途中竟墜崖身亡

日本中部三重縣一名女子收到海嘯警報後急忙驅車前往當地避難所，途中竟然發生墜崖事故。（圖翻攝自X平台）

2025/07/30 17:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東地區堪察加半島（Poluostrov Kamchatka）外海，今天（30日）上午7點多發生芮氏規模8.8強震，鄰近的日本多地觀測到海嘯，政府隨即發布避難警報。沒想到日本中部三重縣一名女子收到海嘯警報後急忙驅車前往當地避難所，途中竟然發生墜崖事故，最終傷重不治，令人不勝唏噓。

堪察加半島今上午7點24分發生規模8.8、震源深度僅20.7公里的極淺層強震，日本氣象廳隨後針對太平洋沿岸十多個地區發布海嘯警報，敦促民眾避難，不料卻發生憾事。綜合日媒報導，今上午10點10分（台灣時間30日上午9點10分），三重縣熊野市警方接獲通報，一輛自小客車在甫母町的國道疑似衝出邊坡，墜落30公尺高的懸崖，警消到場後，58歲女性駕駛已OHCA，送醫搶救，但其頭部嚴重受傷，到院約莫3小時宣告不治。

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網上曝光事發現場照片，可以看到一輛汽車整個「倒頭栽」在懸崖邊，車身受損嚴重。據悉，警方在死者的手機發現她今早在收到海嘯警報後，還曾給家人發送訊息表示自己要去避難所，將車子停在地勢比較高的地方，目前警方正在調查事故發生原因。

日本中部三重縣一名女子收到海嘯警報後急忙驅車前往當地避難所，途中竟然發生墜崖事故。（圖翻攝自X平台）

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