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    災難前兆？俄8.8強震 日本驚見抹香鯨「成群擱淺」

    抹香鯨卡在淺灘無法脫困，網友熱議鯨魚擱淺與地震關聯。（圖擷取自YouTube@KyodoNews）

    抹香鯨卡在淺灘無法脫困，網友熱議鯨魚擱淺與地震關聯。（圖擷取自YouTube@KyodoNews）

    2025/07/30 19:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島外海今（30）日上午7點24分發生規模8.8強震，日本各地緊急發布海嘯警報。千葉縣館山市海灘驚見4頭抹香鯨擱淺，引起高度關注。

    根據《zakzak》報導，當地電視台今天上午到千葉館山市拍攝海嘯預警相關畫面時，意外發現岸邊有4個龐大黑影橫臥海灘，經確認是抹香鯨。這些鯨魚體型巨大，無法自行脫困，在浪濤拍打下動彈不明，現場難以判斷是否仍有生命跡象，已通報相關單位研判與救援。

    同一時間，北海道到九州廣泛地區收到海嘯警報通知，日本氣象廳指出，當天時間上午7點24分，遠東外海出現強震，引發太平洋一側全面警戒。北海道觀測到震度2，其餘多地測得輕微搖晃，預估沿岸可能出現1至3公尺高的海浪，呼籲居民遠離海邊、儘速疏散到高處避難。

    鯨魚擱淺的消息曝光後，網路立刻出現大量討論，有人回憶311大地震前的類似情景，認為這或許是自然界提前示警的現象；也有民眾持相反觀點，指出鯨魚早在地震發生前一天就已漂流至岸邊，應避免情緒化揣測。另有不少網友對鯨魚表達同情，盼望能盡快獲救，但也有人感嘆現今情勢不宜靠近，擔心自身安全。

    館山市政府與海洋生態相關單位合作展開調查，試圖釐清鯨魚擱淺的真正原因，是否與地震活動或洋流異常有關，仍待步確認。當局呼籲民眾勿到現場圍觀，以免影響救援與自身安危。

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