Meta爆盜載A片訓練AI 兩大成年片商求償逾百億

臉書母公司Meta遭兩大成人影片商控告，指其為訓練AI，大規模盜載至少2396部成人電影。（路透資料照）

2025/07/30 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕科技巨擘Meta再捲AI訓練數據風波。根據美國媒體《Breitbart News》報導，2家知名成人影片製作公司Strike 3 Holdings與Counterlife Media，近日對Meta提起鉅額版權訴訟，指控該公司自2018年起，透過BT（BitTorrent）技術非法下載了至少2396部受其版權保護的作品，作為旗下AI模型的訓練素材。

原告指出，Meta下載的影片多為旗下Vixen、Tushy等知名品牌的高品質成人內容，並用以訓練包括Meta Movie Gen與大型語言模型LLaMA。他們擔憂，未來AI將能「以假亂真」地模仿其獨特的拍攝風格，以極低成本量產色情影片，從根本上威脅其商業模式。

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此次訴訟的關鍵突破口，來自於另1場由書籍作者提起的訴訟。在該案中，Meta承認曾從盜版來源獲取內容，這項自白促使成人影片公司，回頭檢索其自家追蹤系統「VXN Scan」所收集的歷史BT下載數據，最終成功比對出47個與Meta公司相關、並涉及侵權的IP位址。

訴狀更進一步指控，Meta不僅下載侵權影片，甚至在BT的「互惠」演算法下，持續將盜版檔案上傳分享給其他用戶，以換取更快的下載速度，此舉涉嫌惡意加重侵權行為。

2家公司因此以「直接與次級版權侵權」為由，請求由陪審團進行審理，並求償最高法定賠償金。若法官認定Meta的行為屬於「蓄意侵權」，每部作品最高可判罰15萬美元，以2396部作品計算，總金額恐將高達3.59億美元（約新台幣117億元）。

對此，Meta發言人回應表示：「我們正在審查訴狀內容，但不認為原告的說法屬實。」此案揭示了AI時代訓練數據合法性的巨大爭議，雙方後續的法律攻防，備受業界高度關注。

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