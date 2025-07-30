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    解壓新寵？中國熱賣「成人安撫奶嘴」醫搖頭：恐損害口腔健康

    奶嘴成為爆紅紓壓小物，但有醫師示警「恐損害口腔健康」。（擷取自微博）

    奶嘴成為爆紅紓壓小物，但有醫師示警「恐損害口腔健康」。（擷取自微博）

    2025/07/30 16:13

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕從捏捏樂到解壓球，紓壓商品年年翻新，近期連「奶嘴」也意外爆紅。「成人安撫奶嘴」在中國電商平台單月熱銷破千，號稱能帶來童年般的療癒感。儘管有網友大讚「咬一咬真舒壓，焦慮感全沒」，但口腔醫生提醒，長期咬含恐影響口腔發育，且廉價奶嘴可能還會釋放塑化劑，提醒民眾切勿過度依賴。

    綜合中媒報導，矽膠奶嘴不再只是嬰兒專屬，標榜能緩解焦慮、幫助入睡的「成人安撫奶嘴」，近期在中國電商平台爆紅，月銷破千已成常態，部分店家更單月突破2000件，搶攻壓力世代的情緒商機。

    27歲的上班族陳薇，習慣性在睡前將奶嘴塞入口中，而在手機的螢幕微光下，也照出她下單的購物頁面，而這是她本月購入的第三款成人奶嘴，她指出，「只要工作壓力大時含著它，就好像能讓人暫時回到嬰兒時期的安全感。」

    在中國的電商平台上，「成人安撫奶嘴」的商品琳瑯滿目，價格從10元到500元人民幣 （約新台幣41至2071元）不等，此外廣告主打「舒緩焦慮」、「輔助戒菸」、「改善睡眠」等功效，讓不少網友大讚「工作壓力太大，要含著才睡得著」。

    不過口腔專科醫師提醒，長期咬含這類產品，可能造成咬合異常、牙齒排列錯亂，甚至影響顳顎關節健康，而且材質安全也是隱憂，約有30%奶嘴未標示具體材質，「醫用級矽膠需透過生物相容性檢測，而廉價替代品可能會釋放塑化劑」。心理師也指出，過度依賴外物尋求慰藉，容易讓人逃避現實問題，呼籲大家紓壓方式要多元，別讓「療癒小物」變成健康隱患。

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