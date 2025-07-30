停火協議又被打破？ 泰國指控柬埔寨第2次違反協議

泰國軍方稱，柬埔寨軍隊向西薩格府陣地開火。圖為西薩格府。（路透）

2025/07/30 16:18

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕泰國軍方今（30）日指責柬埔寨軍隊在爭議邊界違反停火協議。泰國軍方警告，柬埔寨第2次打破協議，其持續侵略可能迫使泰國軍隊採取更果斷應對措施。

根據《路透》報導，泰國和柬埔寨之前達成停火協議，該協議於28日午夜生效。此前長達5天的激烈戰鬥，造成至少43人死亡，雙方超過30萬平民流離失所。

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泰國軍方30日表示，柬埔寨軍隊向位於泰國東北部、柬埔寨北部邊境西薩格府（Sisaket）陣地開火。泰國陸軍發言人素瓦里（Winthai Suvaree）指出，柬埔寨軍隊使用小型武器和榴彈發射器，迫使泰國採取自衛措施。

泰國軍方強調，此事是第2起協議遭打破事件，反映出一種不尊重協議、破壞降級努力並損害兩國信任的行為。

此前泰國軍方29日指控柬埔寨部隊發動多次攻擊，公然違反協議。泰國陸軍副發言人蘇克蘇瓦農（Richa Suksuwanon）上校稱，柬埔寨部隊在停火協議生效後，於清晨對多個地點發動攻擊，對此泰國進行「成比例的自衛反擊」。

針對泰國最新指控，柬埔寨強調其致力於停火，並呼籲派遣觀察員。柬埔寨外交部發言人桑里（Chum Sounry）在記者會上聲稱，柬埔寨強烈反對打破停火指控，認為虛假資訊損壞脆弱的信任建立進程。

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