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    別傷皇城和氣？中國北京密雲洪災真實影片 被舉報為AI生成下架

    中國北京密雲區洪水影片，被舉報為AI生成因此下架。（圖擷自bilibili）

    中國北京密雲區洪水影片，被舉報為AI生成因此下架。（圖擷自bilibili）

    2025/07/30 15:46

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不要傷害皇城內的和氣？中國北京近來遭遇暴雨洪災，有網紅上傳重災區密雲的洪水影片，孰料竟被舉報為AI生成因此下架，中國網友見狀感嘆搞不好是怕國家形象受到影響，才會出現這種不分青紅皂白的投訴情況。

    在中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）擁有近47萬粉絲的頻道「追蹤自然災害」，經常分享中國各地的天災影像，最近PO出了北京密雲區洪災狀況，卻被舉報是AI製作出來的，讓他感到相當無奈。

    「追蹤自然災害」頻道持有者表示，有一群人質疑他用AI生成的洪水過於流暢，而且航運巨擘馬士基（Maersk）的貨櫃不可能出現在這，對此他決定放出當地民眾用其他角度拍攝的影片，證明自己上傳的內容是真實的，從不同視角確實能看到馬士基貨櫃被沖走。

    中國網友看完影片後紛紛留言討論，有人直說馬士基的貨櫃其實很常見，和長榮的一樣經常能看到，舉報者可能是沒什麼見識；還有人推測所謂的AI或許只是藉口，投訴者可能是不想有人「抹黑」中國。

    上傳者影片被懷疑是AI生成。（圖擷自bilibili）

    上傳者影片被懷疑是AI生成。（圖擷自bilibili）

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