日本發布海嘯警報 新聞主播厲聲：不要以為安全立刻逃難

俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，日本氣象廳今（30）日上午發出海嘯警報。（美聯社）

2025/07/30 16:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，日本氣象廳今（30）日上午發出海嘯警報。日本放送協會「NHK」女主播今日播報相關新聞時，一改過去冷靜的語氣，而是以強烈語氣要求民眾「不要以為現在安全，請立刻逃難！」

綜合日媒報導，俄羅斯規模8.8強震發生於日本時間上午8時25分左右發生。由於規模驚人、可能引發巨大海嘯，日本官方緊急對太平洋沿岸等多個地區發布「海嘯警報」。

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地震發生後，包括NHK與各大民營電視台第一時間全面中斷原本節目，改以特別新聞編制進行避難呼籲。NHK主播在警報發布後立即以強烈口氣警示民眾：「不要以為現在安全，請立刻逃難！」新聞畫面也出現大大的「快逃」字樣。

據報導，自從東日本大地震以來，NHK一直在不斷審查和改進其對大規模災難的報告方式。能登半島去年1月發生規模7.6強震，NHK女主播山內泉以不同於平日的溫柔沉穩的聲音，厲聲要求觀眾「立刻關掉電視逃難」，就曾引發關注。

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