為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本發布海嘯警報 新聞主播厲聲：不要以為安全立刻逃難

    俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，日本氣象廳今（30）日上午發出海嘯警報。（美聯社）

    俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，日本氣象廳今（30）日上午發出海嘯警報。（美聯社）

    2025/07/30 16:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，日本氣象廳今（30）日上午發出海嘯警報。日本放送協會「NHK」女主播今日播報相關新聞時，一改過去冷靜的語氣，而是以強烈語氣要求民眾「不要以為現在安全，請立刻逃難！」

    綜合日媒報導，俄羅斯規模8.8強震發生於日本時間上午8時25分左右發生。由於規模驚人、可能引發巨大海嘯，日本官方緊急對太平洋沿岸等多個地區發布「海嘯警報」。

    地震發生後，包括NHK與各大民營電視台第一時間全面中斷原本節目，改以特別新聞編制進行避難呼籲。NHK主播在警報發布後立即以強烈口氣警示民眾：「不要以為現在安全，請立刻逃難！」新聞畫面也出現大大的「快逃」字樣。

    據報導，自從東日本大地震以來，NHK一直在不斷審查和改進其對大規模災難的報告方式。能登半島去年1月發生規模7.6強震，NHK女主播山內泉以不同於平日的溫柔沉穩的聲音，厲聲要求觀眾「立刻關掉電視逃難」，就曾引發關注。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播