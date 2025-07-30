打壓異議人士！俄羅斯記者因「極端主義」罪遭判12年

2025/07/30 15:26

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕與反對派組織有聯繫的俄羅斯記者科姆列娃（Olga Komleva），29日因「極端主義」罪被判處12年監禁。這是俄羅斯當局打壓異議人士舉措之一。

根據《美聯社》報導，俄羅斯巴什科爾托斯坦（Bashkortostan）共和國烏法市（Ufa）法院裁定，科姆列娃涉嫌參與已故反對派領導納瓦尼（Alexei Navalny）領導的組織。該組織被官方定性為「極端主義」。

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在閉門審判後，法官還裁定科姆列娃「散佈有關俄軍虛假資訊」罪名成立。但她否認這些指控。

科姆列娃自2024年3月被捕後一直被拘留。她曾在納瓦尼反腐敗基金會的地區分支機構擔任志願者，但該機構於2021年被取締。

納瓦尼是俄羅斯總統普廷最突出的對手，他堅持不懈地反對俄羅斯官員腐敗。納瓦尼2024年2月在北極流放地服刑期間去世，當時他正因多項罪名服刑19年，其中包括經營一個極端組織。納瓦尼否認，指出這些罪名是出於政治動機。

值得注意的是，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，俄羅斯就加強對異議人士打壓力度，將目標鎖定在人權組織、獨立媒體、民間社會組織成員、宗教團體等。數百人因此入獄，還有數千人逃離俄羅斯。

曾為納瓦尼辯護的3名律師1月因涉嫌參與「極端組織」，而被判處3年半不等的有期徒刑。4名曾為納瓦尼組織工作的記者4月被控犯極端主義罪，被判處5年半監禁。

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