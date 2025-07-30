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    俄堪察加半島近海強震引海嘯 夏威夷、阿拉斯加航空緊急停飛

    美國國家海洋暨大氣總署數據顯示，夏威夷茂宜島中北岸的卡互陸伊（Kahului）發生超過1.5公尺的海嘯，目前海嘯仍持續影響夏威夷群島，當局已發布緊急警報，呼籲民眾立刻撤離至安全地區。（法新社）

    美國國家海洋暨大氣總署數據顯示，夏威夷茂宜島中北岸的卡互陸伊（Kahului）發生超過1.5公尺的海嘯，目前海嘯仍持續影響夏威夷群島，當局已發布緊急警報，呼籲民眾立刻撤離至安全地區。（法新社）

    2025/07/30 15:38

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今上午發生規模8.8強震，隨後夏威夷檀香山30日凌晨1時許全州接連響起海嘯警報聲，據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據顯示，夏威夷茂宜島中北岸的卡互陸伊（Kahului）發生超過1.5公尺的海嘯，目前海嘯仍持續影響夏威夷群島，當局已發布緊急警報，呼籲民眾立刻撤離至安全地區。

    綜合《CNN》等外媒報導，歐胡島（Oahu）緊急管理部門於X平台上發文警告，「海嘯波浪正在影響夏威夷，現在就行動！」呼籲所有位於撤離區域內的居民儘速移動至高地，切勿等待。

    夏威夷州長葛林（Josh Green）30日晚間於記者會上表示，「目前為止，我們還沒有觀測到任何破壞性的海浪，這讓我們鬆一口氣」、「目前還沒有收到任何損失報告」，不過在哈雷伊瓦（Haleiwa）地區數度出現海水大量退去的現象，此外中途島（Midway Atoll）也觀測到兩波海浪通過，仍須持續關注。

    葛林強調，「除非我們能完整掌握大島，以及全島的狀況，否則還無法宣布安全。」他估計還需再觀察2至3小時，才能較為確定是否脫離險境，「目前情況尚可，但我們仍須保持警戒。」

    與此同時，夏威夷航空與阿拉斯加航空為因應海嘯威脅，已宣布暫停所有飛往夏威夷的航班。夏威夷航空表示，部分已起飛航班已下令返航或轉降其他合適機場，並提醒旅客在前往機場前務必查詢航班最新資訊。受影響旅客可能符合更改航班或退票的條件。

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