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    俄羅斯堪察加強震 日本岩手縣久慈港出現1.3公尺海嘯

    日本放送協會（NHK）報導各地至當地時間下午3點左右觀測的海嘯狀況，其中岩手縣久慈港在1點52分觀測到1.3公尺高的海嘯。（圖擷取X平台@nhk_news）

    日本放送協會（NHK）報導各地至當地時間下午3點左右觀測的海嘯狀況，其中岩手縣久慈港在1點52分觀測到1.3公尺高的海嘯。（圖擷取X平台@nhk_news）

    2025/07/30 14:58

    〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日本在俄羅斯堪察加半島強震後向太平洋沿岸地區發布海嘯警報，日本放送協會（NHK）報導各地至當地時間下午3點左右觀測的海嘯狀況，其中岩手縣久慈港在下午1點52分觀測到1.3公尺高的海嘯

    此外，北海道根室市花咲遭遇80公分高的海嘯，北海道濱中町60公分。北海道襟裳町和廣尾町的十勝港、青森縣八戶港、宮城縣石卷港、福島縣相馬港和八丈島均約50公分。

    海嘯發生的地區廣布太平洋沿岸地區，遠至四國的愛媛縣宇和島港，在2點多也約有10公分的海嘯，沖繩宮古島在2點半左右有數公分。

    包括NHK在內，日本多家電視台在海嘯警報發布後停止原有節目，播報各地的情況。在2011年日本東北大地震後，電視台在海嘯警報發布後，都會在播報畫面都會打上「快逃」的字眼，NHK並透過主播呼籲觀眾「海嘯即將來襲！請趕快逃難！」，呼籲相關地區民眾往高處避難。

    另外，日本國土交通省與觀光廳推出的多國語言的災害應對App「Safety tips」，向外國旅客推送緊急地震速報、海嘯警報、氣象特別警報、避難資訊等，可支援含繁體中文、英文、韓語等15種語言。

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