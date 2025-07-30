地球發怒了！ 盤點5個「末日級」超級大地震

日本2011年3月11日發生規模9.0強震，引發巨大海嘯。（美聯社）

2025/07/30 15:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島30日發生的末日級強震，再度敲響了人類對板塊運動威力的警鐘。這場規模8.8的地震，不僅是該地區自1952年以來的最強震，也讓我們得以重新檢視，人類歷史上幾次傷亡最慘重的超級地震。

史上最強地震：1960年智利瓦爾迪維亞

若論純粹的能量釋放，歷史上最強的地震，無疑是1960年5月22日的智利瓦爾迪維亞（Valdivia）大地震。這場芮氏規模高達9.5的強震，是人類觀測史上最強的一次。它不僅造成智利地貌永久改變，引發的巨大海嘯更橫掃整個太平洋，重創夏威夷、日本與菲律賓，造成數千人死亡，展現了單一地質事件的全球性毀滅力。

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最致命海嘯：2004年印度洋大地震

若論死亡人數的慘重，2004年12月26日的印度洋大地震，則是一場更為悲痛的人道災難。這場發生在印尼蘇門答臘外海、規模9.1的海底強震，引發了近代史上最致命的海嘯，巨浪襲擊了遠至東非的14個國家，最終造成超過22萬人罹難或失蹤。這場悲劇也直接催生了印度洋海嘯預警系統的建立。

最慘重傷亡：1976年中國唐山大地震

另一場以慘重傷亡聞名的，是1976年7月28日的中國唐山大地震。儘管官方公布的芮氏規模約7.8，但其發生在人口稠密的工業城市，且在深夜時分，導致官方宣稱的24萬人、以及外界估計高達65萬人喪生，整座城市幾乎在一瞬間被夷為平地，成為20世紀最慘重的天災之一。

最複雜複合災難：2011年東日本大地震

2011年3月11日的東日本大地震，則是一場更貼近當代的夢魘。這場規模9.0的強震，不僅引發了摧毀沿岸城鎮的巨大海嘯，更導致了福島第一核電廠的核子事故，形成地震、海嘯、核災的「複合型災難」，其後續影響至今仍在持續。

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