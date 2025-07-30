為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    地球發怒了！ 盤點5個「末日級」超級大地震

    日本2011年3月11日發生規模9.0強震，引發巨大海嘯。（美聯社）

    日本2011年3月11日發生規模9.0強震，引發巨大海嘯。（美聯社）

    2025/07/30 15:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島30日發生的末日級強震，再度敲響了人類對板塊運動威力的警鐘。這場規模8.8的地震，不僅是該地區自1952年以來的最強震，也讓我們得以重新檢視，人類歷史上幾次傷亡最慘重的超級地震。

    史上最強地震：1960年智利瓦爾迪維亞

    若論純粹的能量釋放，歷史上最強的地震，無疑是1960年5月22日的智利瓦爾迪維亞（Valdivia）大地震。這場芮氏規模高達9.5的強震，是人類觀測史上最強的一次。它不僅造成智利地貌永久改變，引發的巨大海嘯更橫掃整個太平洋，重創夏威夷、日本與菲律賓，造成數千人死亡，展現了單一地質事件的全球性毀滅力。

    最致命海嘯：2004年印度洋大地震

    若論死亡人數的慘重，2004年12月26日的印度洋大地震，則是一場更為悲痛的人道災難。這場發生在印尼蘇門答臘外海、規模9.1的海底強震，引發了近代史上最致命的海嘯，巨浪襲擊了遠至東非的14個國家，最終造成超過22萬人罹難或失蹤。這場悲劇也直接催生了印度洋海嘯預警系統的建立。

    最慘重傷亡：1976年中國唐山大地震

    另一場以慘重傷亡聞名的，是1976年7月28日的中國唐山大地震。儘管官方公布的芮氏規模約7.8，但其發生在人口稠密的工業城市，且在深夜時分，導致官方宣稱的24萬人、以及外界估計高達65萬人喪生，整座城市幾乎在一瞬間被夷為平地，成為20世紀最慘重的天災之一。

    最複雜複合災難：2011年東日本大地震

    2011年3月11日的東日本大地震，則是一場更貼近當代的夢魘。這場規模9.0的強震，不僅引發了摧毀沿岸城鎮的巨大海嘯，更導致了福島第一核電廠的核子事故，形成地震、海嘯、核災的「複合型災難」，其後續影響至今仍在持續。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播