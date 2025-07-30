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    港人旅日遇海嘯警報 徒步1.5小時山上學校避難、發放餅乾與水

    因應日本海嘯警報，鐮倉市的遊客及民眾前往山上一所學校避難。（本報合成，@chann.cyrus/Threads授權提供）

    因應日本海嘯警報，鐮倉市的遊客及民眾前往山上一所學校避難。（本報合成，@chann.cyrus/Threads授權提供）

    2025/07/30 15:37

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島今（30）日上午發生規模8.8強震，日本多地沿海隨後觀測到海嘯，日本政府立即發布避難警報，神奈川縣鐮倉、湘南等熱門觀光地區也陸續傳出疏散消息，不少在日旅遊的外國觀光客也受到影響。

    一名香港網友稍早在「Threads」分享，當時正搭乘日本神奈川縣的江之島電鐵，途中突然接獲海嘯警報，電車緊急停靠鎌倉市七里濱站，車上所有乘客被要求立刻下車撤離至高地避難。由於現場廣播僅有日文，原Po坦言聽不懂，無法掌握具體避難地點，只好與同行旅客徒步行走一個半小時。

    抵達鐮倉站後發現JR列車服務已全面停駛，現場工作人員開始引導旅客前往山上避難。他們最後被安置在一間學校的音樂教室，還獲得礦泉水和餅乾補給，直呼「味道還挺不錯的，祝大家平安，也希望日本能早日恢復正常」。

    貼文曝光後一名網友留言補充，「我也是那站被趕下車的，列車長開始大喊快逃啊，真的嚇死我。但我在路上遇到一個日本人，帶我去大船JR車站，那時候還有開，才有幸可以即時回到東京，希望你那邊還平安。」

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