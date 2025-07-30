德國動物園射殺12隻狒狒惹議 動保組織提起訴訟

德國紐倫堡動物園因空間不足決定宰殺12隻狒狒。圖為抗議者。（美聯社）

2025/07/30 14:33

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕德國紐倫堡（Nurember）動物園29日表示，因空間不足而宰殺12隻狒狒。民眾強烈批評動物園此舉，動物保護組織也對其提起刑事訴訟。

根據《美聯社》報導，紐倫堡動物園2024年2月首次宣布，計畫宰殺已無空間容納的狒狒。該計畫招致動物保護組織批評，也引發動物園內部抗議。

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紐倫堡動物園28日指出，將不得不開始準備宰殺狒狒。動物園29日上午宣布，當日將因未指明的「營運原因」關閉。

德國警方聲稱，29日下午有7名抗議人士翻牆進入動物園，他們之後被拘留在動物園入口處。

紐倫堡動物園不久後稱，已宰殺12隻狒狒。副園長貝克曼（Jörg Beckmann）補充，動物園選擇既非懷孕雌性狒狒也非用於研究的狒狒後將其射殺。這些屍體隨後被餵給園內其他掠食動物。

紐倫堡動物園園長恩克（Dag Encke）在記者會上表示，這些屠殺是經過「多年考慮」後做出的決定。他主張，屠殺對維持健康族群數量至關重要，族群數量已超出動物園容納範圍，且無法以其他方式減少。

動物保護權利組織指出，已對動物園管理層提起刑事訴訟。動物保護權利組織聲稱，屠殺行為違反動物保護法，且動物園在繁殖管理方面存在失誤。 野生動物保護組織（Pro Wildlife）發言人佐德羅（Laura Zodrow）稱，這起屠殺是可避免且違法的。

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