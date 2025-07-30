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    俄羅斯8.7級地震 日本海嘯警報、交通大受影響

    俄羅斯東部堪察加（Kamchatka）半島外海今早發生地震，日本氣象廳發布海嘯警報，仙台車站部份班車停駛。（記者王錦義攝）

    俄羅斯東部堪察加（Kamchatka）半島外海今早發生地震，日本氣象廳發布海嘯警報，仙台車站部份班車停駛。（記者王錦義攝）

    2025/07/30 14:09

    〔記者王錦義／仙台報導〕俄羅斯東部堪察加（Kamchatka）半島外海，今日（7月30日）早上7點25分發生規模8.7淺層地震，日本氣象廳預測海嘯可能高達約3米，已緊急對北海道至和歌山縣太平洋沿岸發布海嘯警報，日本國內交通系統大受影響，仙台機場緊急關閉跑道，仙台車站往機場的班車也暫停行使，高速公路共3個區段封閉通行，正在遊日的民眾要多加留意。

    受到俄羅斯東部堪察加半島外海淺層地震影響，日本氣象廳已緊急對北海道至和歌山縣太平洋沿岸發布海嘯警報，影響可能持續數小時至半日，呼籲民眾在警報與注意報解除前絕對不要靠近海邊。而仙台車站也有部份台灣旅客準備前往機場，到了車站後看到列車、班機航班取消的資訊；仙台機場於當地時間上午9點40分左右緊急關閉跑道，長榮航空、星宇航空下午2班次飛往台北的班機也取消。

    依據JR東日本網站資訊，為確保列車安全運行，部分線路已暫停營運。詳情請查詢官網營運資訊。

    而依據仙台車站外的公告指出，因為海嘯警報，從仙台站出發的路線：常磐線、先石線、仙台空港線、東北本線已經暫停運轉，恢復時間尚不確定。有些台灣旅客在車站看著停駛資訊驚呼：「沒開，完蛋了！」，忙著查詢其他替代路線。

    除了航空、鐵路受到影響，仙台市區內並沒有出現異常狀況，不過警報呼籲民眾從海岸邊離開到內陸方面，仙台市政府官網今天早上9點40分（日本時間）成立了災害應變本部，市內24所中小學已開設避難所，而仙台市政府的官方網站，也切換到非常時用的災害用簡易版頁，並提供中、英、日、韓等防災資訊，方便遊日旅客查詢。（14:12更新）

    俄羅斯東部堪察加（Kamchatka）半島外海今早發生地震，日本氣象廳發布海嘯警報，仙台車站部份班車停駛。（記者王錦義攝）

    俄羅斯東部堪察加（Kamchatka）半島外海今早發生地震，日本氣象廳發布海嘯警報，仙台車站部份班車停駛。（記者王錦義攝）

    俄羅斯東部堪察加（Kamchatka）半島外海今早發生地震，日本氣象廳發布海嘯警報，仙台車站部份班車停駛。（記者王錦義攝）

    俄羅斯東部堪察加（Kamchatka）半島外海今早發生地震，日本氣象廳發布海嘯警報，仙台車站部份班車停駛。（記者王錦義攝）

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