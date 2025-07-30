30公分海嘯不可怕？ 日本專家示範「海嘯威力」快速沖走成年人

過去日本中央大學海岸港灣研究所曾進行海嘯威力的實驗，示範高度僅30公分的海嘯，其威力是如何輕鬆沖走一名成年人。（圖擷取自@News_ABEMA 社群平台「X」）

2025/07/30 14:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島今（30）日上午規模8.8淺層地震，強烈威力引發海嘯，太平洋各國紛紛發布海嘯警報，然而仍有民眾對相關警示不以為意，還嘲諷有關單位預估浪高0.3至3公尺的海嘯「根本不可怕」。對此，有日媒分享過去專業學者進行的實驗，示範高度僅30公分的海嘯，其威力是如何輕鬆沖走一名成年人。

綜合日媒報導，俄羅斯堪察加半島東部外海發生強震，讓鄰近震源地區的日本氣象廳不敢大意，緊急針對太平洋沿岸地區發布海嘯警報，呼籲民眾千萬不要輕忽海嘯，並在海嘯警報解除前，盡速遠離海邊，前往高處避難。氣象廳強調，即使只有20至30公分高的海嘯，威力依舊不容小覷，它的威力足以將人輕易捲走。

請繼續往下閱讀...

日本《ABEMA新聞》也在社群平台X發布一段影片，為日本中央大學海岸港灣研究所以「海嘯威力」為主題，研究所以邀請2名成年男女，全身綁住安全護具後，放出不同高度且快速流動的水，模擬海嘯沖上岸的景象。從畫面顯示，30公分的海嘯，可輕易沖走身高160公分的女性；40公分的海嘯，讓171公分的男性無法抵抗，對生命造成威脅。

多次協助示範海嘯威力的中央大學海岸港灣研究所也不斷向各界呼籲，在海嘯中保護生命的唯一方法，就是在海嘯來臨前「盡快逃到海嘯無法到達的高地」，因為海嘯速度非常快，如果等到看見海嘯才開始跑，會錯失最佳逃生時間。

相關新聞請見：

真的遇到海嘯怎麼辦？ 氣象署「4步驟」自救

別輕忽海嘯！ 日氣象廳：等看到再跑就太晚了

氣象署發布海嘯警報 仍有遊客「逗留三仙台海邊」被炎上

東部海嘯警報僅「30公分」波高需要怕嗎 花蓮民眾多不在意

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法