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    泰國「寵物獅」之亂！ 法新社揭背後非法貿易疑雲

    在泰國的一處繁殖場內，一隻剛出生不久的白色幼獅正望向鏡頭。因基因突變而誕生的白獅在泰國極受歡迎，但也因基因庫狹小，普遍存在近親繁殖與健康問題。（法新社）

    在泰國的一處繁殖場內，一隻剛出生不久的白色幼獅正望向鏡頭。因基因突變而誕生的白獅在泰國極受歡迎，但也因基因庫狹小，普遍存在近親繁殖與健康問題。（法新社）

    2025/07/30 13:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在泰國一條不起眼的街道上，一間汽車修理廠的後方，竟圈養著兩頭獅子與一隻重達200公斤的獅虎（liger）。根據法新社調查報導，在社群媒體的推波助瀾下，泰國的「寵物獅」數量近年來急遽暴增，不僅對公共安全構成嚴重威脅，更可能助長了國內外非法的野生動物貿易。

    泰國法律允許私人飼養獅子，這使得該國的圈養獅子數量，從2018年的約130頭，飆升至2024年的近450頭。這些猛獸被飼養在動物園、繁殖場、寵物咖啡廳甚至私人住宅中。動保團體「泰國野生動物朋友基金會」的營運長・泰勒（Tom Taylor）痛批，這根本是「絕對的瘋狂」。

    這股歪風的背後，是TikTok等社群平台的流行。飼主們透過上傳與獅子親密互動的影片來吸引粉絲，塑造出獅子「就像貓狗一樣溫順」的假象。然而，法新社記者在清邁拜訪一名網紅飼主時，卻目睹他僅敢與其寵物獅虎「大喬治」短暫互動幾分鐘，便匆匆退回圍欄後方。

    更令人擔憂的是法規的巨大漏洞。泰國法律雖要求飼主登記並植入晶片，卻沒有繁殖上限，對圈養環境與動物福利的要求也極少。受保護的老虎產子需在24小時內通報，但獅子卻有長達60天的寬限期。泰勒警告：「這60天的空窗期，足以讓一窩幼獅被非法轉賣到任何地方。」

    多名專家向法新社匿名透露，儘管缺乏直接證據，但種種跡象顯示，非法貿易正在發生。例如，柬埔寨近年多次出現獅子蹤跡，但其自2003年以來並無任何合法的獅子進口紀錄；寮國的圈養獅子數量，也遠超過其合法進口許可。

    一名從鱷魚生意轉行、擁有約80頭獅子的繁殖場業者坦言，隨著越來越多繁殖場投入，一隻幼獅的價格已從高點的80萬泰銖，跌至約50萬泰銖（約新台幣47萬元）。她更抱怨，越來越難找到願意遵守飼養規則的買家。泰國當局雖坦承問題嚴重，卻因執法成本高昂而顯得力不從心，讓這場「寵物獅」之亂，持續在泰國上演。

    在泰國北柳省的一處繁殖場，飼養員正與籠中的獅子互動。法新社調查指出，在社群媒體的推波助瀾下，泰國的「寵物獅」正快速增加，引發動保與公共安全的嚴重疑慮。（法新社）

    在泰國北柳省的一處繁殖場，飼養員正與籠中的獅子互動。法新社調查指出，在社群媒體的推波助瀾下，泰國的「寵物獅」正快速增加，引發動保與公共安全的嚴重疑慮。（法新社）

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