赴日旅遊遇海嘯警報 台灣遊客爬山避難

台灣遊客分享在日本鎌倉旅遊遇到海嘯警報的避難過程。（圖由@hsing_0821/Threads授權提供）

2025/07/30 14:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島今（30）日上午發生規模8.8強震，日本多地沿岸隨後觀測到海嘯，日本政府立即發布海嘯警報，包括觀光地區也傳出緊急疏散情況，在日旅遊的台灣遊客也受到影響，原定行程喊停，改往山區避難。

一名台灣網友稍早在「Threads」分享，他原計畫搭乘電車前往神奈川縣鎌倉市知名拍照景點「鎌倉高校前」平交道拍照，剛上電車時看到俄羅斯地震的新聞，半小時後快到江之島站時，全車乘客的手機收到海嘯警報。到站後電車停駛，乘客全數被要求下車並由人員引導撤離，前往最近的避難處等待。

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他貼出日本氣象廳所發出的中文及日文緊急警報截圖，警示沿海地區民眾「請立即轉移至高地等安全地點避難」。原Po也表示，現場人員發放避難指南，遊客隨即步行前往目白山高地避難。期間因天氣悶熱，有人中暑昏倒，約半小時後救護車抵達現場。

這段親身經歷引發網友熱議，許多人稱讚日本防災應變迅速、教育扎實，「平日防災準備的很充分欸，才有辦法立刻發出手冊，還有人員引導」、「比拍電車更值得記住的旅程經歷，願大家都平安健康」、「算是另一種旅行體驗，辛苦了，希望會沒事」。

也有其他身在日本的台灣人回應自己接收到警報的情況，「我在日根野被趕下車他怎麼沒有帶我去避難QQ 原地放生」、「我在橫濱，躲到壽司郎吃飯」。

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