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    預言成真？日本響海嘯警報 龍樹諒「7月大地震」再掀熱議

    日本發佈海嘯警報後，宮城縣民眾在仙台市日和山公園避難。（路透）

    日本發佈海嘯警報後，宮城縣民眾在仙台市日和山公園避難。（路透）

    2025/07/30 16:49

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島今（30）日上午發生規模8.8強震，日本多地沿海觀測到海嘯，政府立即發布避難警報。不少網友聯想到日本漫畫家龍樹諒的「2025年7月5日大地震預言」，讓這段過往話題再度引發熱議。

    龍樹諒在1999年出版的漫畫《我所看見的未來》中提到「2025年7月5日凌晨，日本恐將發生毀滅性地震與海嘯」，該內容雖早在2021年再版時就被作者本人澄清，書腰預言文字非出自她手，而是出版社編輯安排，仍無法阻擋該預言在網路上發酵。

    尤其在2025年7月5日當天平安度過後，外界一度認為預言不攻自破，未料月末卻傳出堪察加發生強震、太平洋沿岸國家啟動海嘯警報系統，日本局部地區緊急疏散民眾，讓不少人紛紛在社群討論關於龍樹諒的預言是否成真。

    有鄉民今日在「PTT」發文表示，7月最後幾天，俄羅斯竟然發生史詩級強震，規模達到8.8。雖然發生地點不在日本，但也對當地造成一定影響，因此發問「龍樹諒贏了嗎？大預言大成功」。

    貼文一出，網友紛紛留言表示，「這誤差算很小 可以了」、「她只預言7月，算準了」、「西南部下雨，現在又有海嘯，怕」、「半個地球發警報 算大的」。

    不過，也有人認為，「很多細節都不一樣，算不準」、「也沒災難啊」、「地點跟災情都不一樣也能吹」、「地球每年大小地震不斷，一年12個月，要我也可以預測明年7月會有地震，這種預測誰不會？」

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