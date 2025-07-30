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    「呼拉圈」命名者瓊安辭世 享嵩壽101歲

    命名「呼拉圈」並默默促成其全球風潮的澳洲裔美國女性瓊安，本月14日於美國加州卡爾斯巴德一家療養院安詳辭世，享嵩壽101歲。（美聯社資料照）

    命名「呼拉圈」並默默促成其全球風潮的澳洲裔美國女性瓊安，本月14日於美國加州卡爾斯巴德一家療養院安詳辭世，享嵩壽101歲。（美聯社資料照）

    2025/07/30 14:58

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕命名「呼拉圈」並默默促成其全球風潮的澳洲裔美國女性瓊安（Joan Anderson），本月14日於美國加州卡爾斯巴德一家療養院安詳辭世，享嵩壽101歲。

    綜合外媒報導，瓊安於1923年12月28日於雪梨出生，早年擔任泳裝模特兒，她在1946年於雪梨邦迪海灘邂逅美國陸軍飛官安德森（Wayne Anderson），不久後2人結婚後移居美國洛杉磯，開啟她的異國人生。

    瓊安1957年返回澳洲探親時，驚訝發現不少當地人玩起在腰間轉著木圈的遊戲，興起帶回美國的念頭，並因其動作神似夏威夷傳統舞蹈「呼拉舞」，便為這項新奇玩具命名為「呼拉圈」（Hula Hoop）。

    瓊安與丈夫將這項玩具展示給美國玩具公司「Wham-O」的創辦人梅林（Arthur "Spud" Melin）看，雙方口頭約定合作，卻未立書面契約。梅林於1958年註冊呼拉圈專利並量產上市，短短2個月即熱銷數百萬個，風靡全美，然安德森夫婦的貢獻卻遭到忽視。

    瓊安於2018年上映的紀錄片《呼拉女孩》（Hula Girl）回憶，「當時僅在梅林公司大樓外簡短交談，『當時只有我、我丈夫和梅林3人，連辦公室都沒進去」，她提到，雖曾提起訴訟並獲得小額賠償，不過在媒體報導中卻始終只被模糊地稱為「某位澳洲朋友」，讓她深感遺憾。

    瓊安晚年定居加州卡爾斯巴德，與丈夫共度62年婚姻，育有4名子女。瓊安的家屬近日發布聲明表示，瓊安7月14日在家人陪伴下逝世，「她擁有精彩的一生，將永遠被懷念」。

    命名「呼拉圈」並默默促成其全球風潮的澳洲裔美國女性瓊安，本月14日於美國加州卡爾斯巴德一家療養院安詳辭世，享嵩壽101歲。（圖擷自「@10News」X、本報合成）

    命名「呼拉圈」並默默促成其全球風潮的澳洲裔美國女性瓊安，本月14日於美國加州卡爾斯巴德一家療養院安詳辭世，享嵩壽101歲。（圖擷自「@10News」X、本報合成）

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