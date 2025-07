「呼拉圈」命名者瓊安辭世 享嵩壽101歲

2025/07/30 14:58

〔即時新聞/綜合報導〕命名「呼拉圈」並默默促成其全球風潮的澳洲裔美國女性瓊安(Joan Anderson),本月14日於美國加州卡爾斯巴德一家療養院安詳辭世,享嵩壽101歲。

綜合外媒報導,瓊安於1923年12月28日於雪梨出生,早年擔任泳裝模特兒,她在1946年於雪梨邦迪海灘邂逅美國陸軍飛官安德森(Wayne Anderson),不久後2人結婚後移居美國洛杉磯,開啟她的異國人生。

瓊安1957年返回澳洲探親時,驚訝發現不少當地人玩起在腰間轉著木圈的遊戲,興起帶回美國的念頭,並因其動作神似夏威夷傳統舞蹈「呼拉舞」,便為這項新奇玩具命名為「呼拉圈」(Hula Hoop)。

瓊安與丈夫將這項玩具展示給美國玩具公司「Wham-O」的創辦人梅林(Arthur "Spud" Melin)看,雙方口頭約定合作,卻未立書面契約。梅林於1958年註冊呼拉圈專利並量產上市,短短2個月即熱銷數百萬個,風靡全美,然安德森夫婦的貢獻卻遭到忽視。

瓊安於2018年上映的紀錄片《呼拉女孩》(Hula Girl)回憶,「當時僅在梅林公司大樓外簡短交談,『當時只有我、我丈夫和梅林3人,連辦公室都沒進去」,她提到,雖曾提起訴訟並獲得小額賠償,不過在媒體報導中卻始終只被模糊地稱為「某位澳洲朋友」,讓她深感遺憾。

瓊安晚年定居加州卡爾斯巴德,與丈夫共度62年婚姻,育有4名子女。瓊安的家屬近日發布聲明表示,瓊安7月14日在家人陪伴下逝世,「她擁有精彩的一生,將永遠被懷念」。

