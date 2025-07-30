川普自揭與淫魔富豪鬧翻導火線！ 不滿年輕女員工被挖走

美國總統川普28日對蘇格蘭訪問期間，當地街邊一台廂型車上掛著他與艾普斯坦昔日的合照。（美聯社）

2025/07/30 14:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普深陷已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性交易調查案，他29日再解釋兩人鬧翻的原因，川普稱艾普斯坦挖走了自己佛州海湖莊園水療中心的年輕女員工；他還承認，其中1名員工可能是艾普斯坦性交易網中最著名的受害者之一、今年自殺身亡的朱弗里（Virginia Giuffre）。

《CNN》 報導，川普29日在從蘇格蘭返回美國的空軍一號上對記者表示，「他（艾普斯坦）把人帶走了。正因為他這樣做，我就對他說，『聽著，我們不想讓你們帶走我們的人』，然後不久之後，他又做了同樣的事，我說，『滾出去』。」

他還承認，其中一名員工可能是艾普斯坦最著名的指控者之一朱弗里。川普說：「我覺得她在水療中心工作」、「我覺得她是其中一個人，是的。他把她搶走了。」根據朱弗里2016年一份證詞表示，她2000年於海湖莊園工作時，曾被艾普斯坦的夥伴麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）接觸。麥克斯韋爾目前正服刑20年，罪名是協助艾普斯坦物色少女，供其性交易網使用。

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報導指，川普這番指控，加劇人們懷疑川普對艾普斯坦的活動了解多少，以及從何時得知的疑問。

此外，川普上述說法與《華盛頓郵報》在2019年一篇報導中所描述的爭吵有所不同。當時報導指出，川普和艾普斯坦鬧翻是因為爭奪一處名為「友誼之家」（Maison de l’Amitié）的海濱破產房產，整個過程充滿強硬的競標手段。當時第一屆川普政府並未對該篇報導發表評論或否認。

川普與艾普斯坦在1980年代經常一起出現在各種社交活動中。艾普斯坦因涉及性侵未成年少女和性交易案，於2019年被捕，同年於獄中身亡。2024年，紐約地方法院公開相關檔案，牽涉多達100人。日前，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）曾向川普簡報，指出他的名字出現在艾普斯坦調查文件中，但有關檔案內容未公開，引發輿論關注。

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