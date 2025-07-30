已34死上百傷！ 俄羅斯8.8強震死亡數字狂飆

在俄羅斯堪察加邊疆區首府堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市，1名緊急情況部人員正在勘查1所在強震中嚴重受損的幼兒園。（路透）

2025/07/30 12:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯遠東堪察加半島30日發生強震，已釀成慘重傷亡，根據《塔斯社》（TASS）等俄羅斯官媒最新彙整，死亡人數已攀升至少34人，超過百人受傷，使其成為俄羅斯近年來最致命的自然災害之一。隨著黃金72小時救援時間分秒必爭，在偏遠災區通訊中斷、道路阻斷的情況下，傷亡數字恐怕還會進一步上升。

俄羅斯緊急情況部（EMCHS）指出，大部分罹難者集中在抗震能力較差的偏遠村莊，許多居民在睡夢中，因蘇聯時期的老舊預製板建築倒塌而不幸遇難。首府堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市亦有多棟建築受損，包括1所幼兒園的外牆在強震中崩塌，所幸當時並非上課時間。

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救援行動面臨極大挑戰。強震引發的大規模山崩，已將多條通往沿海村莊的道路完全中斷，使許多災區形同孤島。為此，俄羅斯總統普廷已下令軍方總動員，太平洋艦隊派遣海軍陸戰隊工兵部隊與重型運輸機，全力搶通道路並運送物資與搜救犬隊進入災區。

海嘯威脅方面，首波約3公尺高的海嘯雖對沿岸基礎設施造成破壞，但因疏散及時，並未傳出直接傷亡。然而，當局警告，在餘震不斷的情況下，後續威脅仍未完全解除，沿海地區的緊急狀態將持續。

克里姆林宮已將救災層級提升至國家級。普廷30日召開緊急視訊會議，坐鎮指揮，聽取國安會秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）與緊急情況部長庫倫科夫（Aleksandr Kurenkov）的簡報，並指示聯邦政府全力支援。

在地緣政治層面，中國外交部率先對俄羅斯表達誠摯慰問，並重申願根據俄方需求提供援助，再次展現中俄戰略夥伴關係。

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