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    英幼兒園老師懷疑出軌 竟殺死伴侶4歲女兒

    英國1名幼兒園教師7月在法庭上承認殺害伴侶4歲女兒，示意圖。（美聯社）

    英國1名幼兒園教師7月在法庭上承認殺害伴侶4歲女兒，示意圖。（美聯社）

    2025/07/30 14:02

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2023年英國1名幼兒園教師因懷疑伴侶出軌，竟趁其不在時，狠心殺死伴侶年僅4歲的女兒。在案件經過多年審理後，該名教師近日在法庭上承認殺死了這名女孩。

    《鏡報》報導，英國幼兒園教師休斯（Amber Lee Hughes）因懷疑伴侶查利塔（Elie Challita）不忠，2023年1月23日竟趁自己與查利塔女兒獨處時，將其頭部按入浴缸內，使她活活溺死。

    據了解，當時他們已交往約2年，日常生活中充滿爭吵，在事發前休斯更是向查利塔傳簡訊表示「你傷了我的心，我也要燒了你的心」。案件審理多年後，在7月的法庭上休斯終於承認了檢方對其謀殺罪的指控。

    針對此案件，休斯還被指控有強姦查利塔女兒的嫌疑，但對此她全盤否認，並指出自己雖患有邊緣性人格障礙，但對於當天的行為全程意識清楚。本案將於8月7日再次審理，法庭將會聽取針對強姦罪行的指控。

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