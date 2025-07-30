川普關稅反打到自己！害美國巧克力成本狂增 鄰國趁機大撈一筆

美國總統川普推動對可可產品加徵關稅，原本為振興本土製造，卻反而重創國內巧克力產業。巧克力示意圖。（路透）

2025/07/30 15:11

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普推動對可可產品加徵關稅，原本為振興本土製造，沒想到反而重創國內巧克力產業。因為可可是熱帶作物，美國並不種植，進口成本原本就已相當昂貴，現在成本更大幅增加，導致美國在地工廠生產成本高於對手加拿大與墨西哥。

根據路透報導，在美墨加自由貿易協定（USMCA）下，加、墨出口巧克力至美國無須繳稅，即使可可原料來自第三國也不受限。相較之下，美國廠商目前需對進口可可原料繳交10%至25%關稅，8月1日起可能調升至35%。

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全球最大的巧克力製造商之一、美國糖果公司好時（Hershey）主要在美國生產巧克力，不過在加拿大和墨西哥都設有工廠，好時估計，若政策持續，第三與第四季將面臨高達1億美元關稅成本；規模較小的麻州巧克力公司「Taza Chocolate」則指出，因為川普先前徵收的10%關稅，已經為一批來自海地的可可豆付出了2萬多美元關稅，下一批來自多明尼加共和國的可可，可能要讓他們付出超過3萬美元關稅。

「Taza Chocolate」坦言，對中小企業來說，關稅幾乎等同吃掉全部利潤。他們甚至考慮將工廠移至加拿大以節稅，但礙於成本與投資風險，最終選擇觀望，希望政策能轉變。

與此同時，加拿大與墨西哥的代工廠趁勢搶市。數據顯示，加國今年前五個月出口至美國的巧克力量已成長10％。加拿大、墨西哥的大型巧克力代工廠，都成為關稅變動下的贏家。

報導指出，美國巧克力市場規模高達250億到300億美元，卻無法自產可可，關稅政策反而削弱本土業者競爭力，讓鄰國代工廠漁翁得利。

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